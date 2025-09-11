Los animalistas de Leioa retoman la lucha contra las pruebas de arrastre con burros

Las pruebas de arrastre de piedra con burros regresaron el pasado agosto a las fiestas de San Bartolomé, en Leioa, y lo hicieron rodeadas de ... críticas. Los animalistas piden poner freno a esta actividad, y para ello han comenzado esta semana una campaña de recogida de firmas con el objetivo de eliminar la competición que anualmente se celebra en el barrio. La asociación Leioa Contra el Maltrato Animal busca a través de una iniciativa pública que el tradicional evento se reemplace por alternativas que «unan y diviertan sin provocar sufrimiento animal».

La petición no es nueva. En 2015 se reunieron 11.500 firmas y en 2019, 45.000, a través de la plataforma Change.org, pero el Consistorio las desestimó al incluir firmantes que no estaban empadronados en el municipio, según explica Rubén Belandia, portavoz del grupo Leioa Animaliekiko Tratu Txarrik EZ. Por ello, el colectivo insiste ahora en lograr un respaldo exclusivamente local que permita abrir el debate en pleno. Deberá conseguir alrededor de 3.000 apoyos, equivalentes al 10% del censo mayor de edad, indica. Solicitan al Ejecutivo local que no subvencione ni autorice el uso de espacios o edificios públicos para eventos que incluya pruebas de arrastre con animales.

«Es hora de que avancemos hacia unas fiestas más éticas y modernas, como ya han hecho otros barrios y municipios», señala Lola Azpitarte, portavoz de la agrupación.

En la actualidad, San Bartolomé es el único vecindario que mantiene este tipo de pruebas en su programa festivo. Ondiz ya las eliminó en 2018, cuando se decidió retirar las exhibiciones de bueyes, y Santimami siguió el mismo camino tras la pandemia.

Las últimas asto probak tuvieron lugar los días 23 y 24 de agosto en el carrejo situado junto a la ermita de San Bartolomé. Ejemplares jóvenes, algunos debutantes en esta disciplina, arrastraron piedras de hasta 700 kilos —cuando su peso no supera los 480—. Los animalistas argumentan que esto «generan un sufrimiento innecesario» a los burros, sometidos no solo a cargas extremas sino también a condiciones de calor, ruido y golpes con palos que pueden llegar a quebrarse sobre sus lomos, denuncian.

Por su parte, el Ayuntamiento aclara que las pruebas forman parte de la programación organizada por la comisión de fiestas del barrio, que está integrada por sus propios vecinos. Precisa que su papel se limita a apoyar la celebración anual en su conjunto, sin decidir las actividades concretas. Además, recuerda que estos actos «cuenta con el permiso de la Diputación y cumplen las normas forales de sanidad y seguridad para los deportes rurales».