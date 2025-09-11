El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Las últimas asto probak tuvieron lugar el pasado agosto junto a la ermita de San Bartolomé. e. c. E. C.

Los animalistas de Leioa retoman la lucha contra las pruebas de arrastre con burros

El colectivo recoge firmas contra esta actividad de las fiestas de San Bartolomé, aunque el Ayuntamiento aclara que se cuenta con los permisos de la Diputación

Johana Gil

Johana Gil

Leioa

Jueves, 11 de septiembre 2025, 15:29

Las pruebas de arrastre de piedra con burros regresaron el pasado agosto a las fiestas de San Bartolomé, en Leioa, y lo hicieron rodeadas de ... críticas. Los animalistas piden poner freno a esta actividad, y para ello han comenzado esta semana una campaña de recogida de firmas con el objetivo de eliminar la competición que anualmente se celebra en el barrio. La asociación Leioa Contra el Maltrato Animal busca a través de una iniciativa pública que el tradicional evento se reemplace por alternativas que «unan y diviertan sin provocar sufrimiento animal».

