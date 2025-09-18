El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La sentencia obliga a reasignar 204 amarres en el puerto de Plentzia. E. C.

El alcalde de Plentzia pide al Gobierno vasco que priorice a arrantzales y vecinos en los amarres

Solicita que se incluyan criterios como el empadronamiento y la antigüedad de las embarcaciones para reasignar las 204 plazas tras la sentencia judicial

Johana Gil

Johana Gil

Plentzia

Jueves, 18 de septiembre 2025, 17:41

La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que anula el sorteo de amarres en el puerto de Plentzia, ha abierto ... un nuevo escenario en la gestión de los espacios portuarios locales. Tras este fallo judicial, el alcalde Aitor Garagarza ha hecho un llamamiento a aprovechar esta situación para establecer un modelo más «justo, transparente y adaptado a la realidad local». La controversia surgió a raíz del nuevo sistema de adjudicación de 204 plazas, que en 2021 se sustituyó el tradicional sorteo puro por un proceso más técnico, en el que las embarcaciones se clasificaban según sus medidas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un fondo inversor levantará un hotel en Mazarredo y obligará a desalojar 240 oficinas
  2. 2 La Federación vasca reconoce que está trabajando en un partido contra Palestina aunque «es muy complejo»
  3. 3

    Obligan a un policía de Bilbao a volver a trabajar con la jefa a la que denunció por acoso laboral
  4. 4 El respeto de Zubimendi a San Mamés que caló en el vestuario del Arsenal
  5. 5 Una empleada de hogar sin papeles es despedida en Bizkaia por faltar al trabajo tras una operación de apendicitis
  6. 6

    Muere una turista vasca en un accidente de bicicleta en Ecuador
  7. 7 Homenaje en Bilbao a los ocho vascos asesinados por yihadistas
  8. 8

    ¿Hasta cuánto puede crecer San Mamés?
  9. 9

    Vascos y cántabros luchan contra el plan para derribar más de 50 casas en Laredo
  10. 10 El gesto de Martinelli, uno de los goleadores del Arsenal, con un pequeño hincha del Athletic

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El alcalde de Plentzia pide al Gobierno vasco que priorice a arrantzales y vecinos en los amarres

El alcalde de Plentzia pide al Gobierno vasco que priorice a arrantzales y vecinos en los amarres