El alcalde de Plentzia pide al Gobierno vasco que priorice a arrantzales y vecinos en los amarres

La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que anula el sorteo de amarres en el puerto de Plentzia, ha abierto ... un nuevo escenario en la gestión de los espacios portuarios locales. Tras este fallo judicial, el alcalde Aitor Garagarza ha hecho un llamamiento a aprovechar esta situación para establecer un modelo más «justo, transparente y adaptado a la realidad local». La controversia surgió a raíz del nuevo sistema de adjudicación de 204 plazas, que en 2021 se sustituyó el tradicional sorteo puro por un proceso más técnico, en el que las embarcaciones se clasificaban según sus medidas.

Para la futura asignación, Garagarza propone una normativa que tenga en cuenta también valores sociales y culturales vinculados a la tradición marítima del municipio. Plantea priorizar el arraigo con el mar, la edad y el empadronamiento en la villa de las personas solicitantes, y el reconocimiento a naves con valor patrimonial o histórico. Según el primer edil, la zona necesita recuperar el interés que trascienda el mero carácter recreativo que ha ido asumiendo, señala en la petición enviada a la Dirección de Puertos, Asuntos Marítimos y Litoral del Gobierno vasco.

El Ayuntamiento también solicita al Ejecutivo autonómico información actualizada sobre el estado y el calendario del plan de reorganización de la ría. «Consideramos que este debe discurrir en paralelo y de forma coordinada con la distribución de los amarres». Insiste en que la gestión del entorno natural se haga desde una perspectiva sostenible, dado el alto valor ecológico y paisajístico del afluente. «El área debe seguir siendo un espacio público y accesible».