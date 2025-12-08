El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Salegui en un cóctel para empleados en 1971. J. L. Amieva
Bilbaínos con diptongo

La larga figura de Salegui

Jon Uriarte

Jon Uriarte

Lunes, 8 de diciembre 2025, 04:20

Comenta

Jamás había visto unos zapatos tan brillantes. Como si toda la cocina del hotel se reflejara en ellos. Más tarde supo el secreto que guardaba ... aquél fulgor. Por un asunto del que les hablaré próximamente, he buceado en la historia del Hotel Carlton. La hostelería ha hecho justicia con quien cocina, pero rara vez con quien la sirve. Maitre es una de esas palabras que han perdido poderío al ser traducidas. Y eso que no deja de ser un director de orquesta. Por eso nos alegra, a la par que intriga, que un cocinero de prestigio, un antiguo botones y un cliente habitual mencionen, al ser preguntados por el primer recuerdo del hotel, a un tal Salegui.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Herido un seguidor del Atlético tras ser agredido por radicales del Athletic
  2. 2 Las visitas a un pueblo cántabro por las luces de Navidad provoca momentos de colapso en las carreteras
  3. 3 El mensaje del Athletic que indigna a la afición del Atlético de Madrid
  4. 4

    Los «estafadores sanitarios» de Bilbao que acumulan más de 700 víctimas
  5. 5

    La actitud chulesca de un joven al ser rescatado tras pasar la noche en un agujero de nieve con las zapatillas congeladas
  6. 6

    «Ese día mi hijo no tenía que estar en la carretera, lo mandaron a la muerte»
  7. 7

    Claves para ahorrar en la próxima declaración de la renta: novedades que hay que tener en cuenta
  8. 8

    El proyecto póstumo «más querido» de Gehry es «una cremallera que cose la Ría»
  9. 9

    Radiografía de un atasco en Bizkaia
  10. 10 Al menos tres muertos y varios heridos por el fuerte oleaje en Tenerife

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La larga figura de Salegui

La larga figura de Salegui