Mar Alonso, Amaia Aguirrezabal, Miren Uribe y Josebe Pérez de Loza.

Mar Alonso, Amaia Aguirrezabal, Miren Uribe y Josebe Pérez de Loza. Juan Echeverría
La fuerza de resistir

Estreno en el Teatro Campos de la obra 'Camino a la Meca', protagonizada por Lola Herrera, Natalia Dicenta y Carlos Olalla

Tomás Ondarra

Tomás Ondarra

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 23:41

Lola Herrera regresa a Bilbao, al Teatro Campos Elíseos, con el estreno de 'Camino a la Meca'. La obra, escrita por Athol Fugard y dirigida ... por Claudio Tolcachir, está inspirada en la vida real de la escultora y artista sudafricana Helen Martins. Sobre el escenario la acompañan Natalia Dicenta y Carlos Olalla. Las funciones podrán verse en el Campos hasta el próximo domingo 7.

