La fuerza de resistir

Lola Herrera regresa a Bilbao, al Teatro Campos Elíseos, con el estreno de 'Camino a la Meca'. La obra, escrita por Athol Fugard y dirigida ... por Claudio Tolcachir, está inspirada en la vida real de la escultora y artista sudafricana Helen Martins. Sobre el escenario la acompañan Natalia Dicenta y Carlos Olalla. Las funciones podrán verse en el Campos hasta el próximo domingo 7.

Helen Martins vivió en el pequeño pueblo de Nieu-Bethesda, en Sudáfrica, donde creó un jardín singular repleto de esculturas y objetos de vidrio conocido como 'El Camino a la Meca'. Su universo artístico, cargado de simbolismo, despertó incomprensión, rumores y rechazo en la comunidad. En la obra, su amiga Elsa, una joven maestra llegada desde Ciudad del Cabo, la apoya en un momento crucial: cuando Miss Helen se enfrenta a la posibilidad de ser enviada a una residencia de ancianos por decisión del pastor local, Marius Byleveld.

La pieza aborda temas universales como la creatividad, la libertad personal y la opresión social, situándolos en el complejo contexto de la Sudáfrica del apartheid en 1977. Aunque Helen Martins nunca viajó a La Meca, su trabajo reflejaba la búsqueda de sentido y espiritualidad, simbolizada en ese camino hacia un lugar sagrado.

Al estreno acudieron Marisa Pascual, Óscar Gómez, el periodista y escritor David Barbero, Juan Ignacio Fernández, Susana Urbano, Olga Mauriz, Carmelo Uruchurtu, Isabel de la Fuente, Marisol Alonso, María Ángeles Lasheras, José Luis Fabre, Mar Alonso, Amaia Aguirrezabal, Miren Uribe, Josebe Pérez de Loza, Conchi Súnico, Irene Zorrakin, las arratianas Izaskun Atutxa, Maite Artabe y Garbiñe Uriarte; Miguel Moyano, Ainara Erauskin, María Ángeles Pérez, Mari Carmen Gómez, Charo González, Loli Rodríguez, Inés Cevaso y Loli Álvarez.

También asistieron Charo Fernández, Nieves Ruiz, Mari Luz Gómez, Macu Mirandas, Mari Jose Barrenetxea, Alejandra Gutiérrez, Teresa Régil, Nieves y Pilar Olalde, Pilar Río, Susana Morales, Alen Rodrigo, Mikele de Martín, Ana Isabel Basurto, Paloma Eguskiza, Vicky Azpiazu, Jaione Amantegi, Elena Cartón, Laura del Rey, Jon Madariaga, Asun Azkuenaga, Isabel Urruchua, Esther Allende, Juan Luis y Andrea Romero, Mari Cruz Cabriada, Charo García, Estíbaliz Gazo, Lucía Yáñez, Lucía Ibisate, María Isabel Diez, Toli Márquez, Mikel Aranaga, Mar Pérez, Raquel y Esther Vidal, Nerea Zabala, Itxaso Salvador, Olimpia Benito y Miren Arce.