John David Rojas posa con una parte del género que vende en su tienda Mireya López
Este negocio no se cierra

La frutería de Barakaldo con una segunda vida

Frutería Txema ·

Este establecimiento tiene un nuevo dueño que asegura productos de calidad

Nina Araluze

Sábado, 13 de septiembre 2025, 01:01

John David Rojas empezó en el negocio de las frutas sin querer, como trabajador, hace unos diez años. Con el tiempo fue adquiriendo un poco más de experiencia, lo que le abrió los ojos para darse cuenta de muchos aspectos «que no marchaban de forma adecuada: el planteamiento del negocio, las calidades…». Detalles que le llevaban a tener algunas diferencias con los encargados, y al final, terminaba marchándose. No le gustaba cómo trabajaban, y se iba a otro lado. Se dio cuenta de que «hay pocos lugares donde se trabaje adecuadamente, con un buen entorno laboral y donde todo fluya». Eso le condujo a planterse crear el suyo propio: «si nadie lo hace bien, lo haré yo», afirma.

Con esa idea en la cabeza, entró en contacto con 'Berriz Enpresa', programa de Transmisión empresarial del Gobierno vasco, que conecta a comerciantes que quieren jubilarse o cerrar sus negocios con posibles candidatos a tomar el relevo. El ejecutivo le ayudó con los trámites y la mediación para hacerse cargo de una frutería.

«Se lo tomaron muy bien»

Las primeras propuestas que se le hicieron fueron dos tiendas que estaban en traspaso. «Esos chicos pedían cierta cantidad de dinero y yo era más joven. No solía contar con tantos ahorros, lo único que yo tenía era una pequeña base y ganas, muchas ganas de trabajar», recuerda.

Había ido ya a tres tiendas, y cuando vio en internet la que ahora es suya, Frutería Txema, llamó para preguntar. Sintió que le encajaban las fotos que vio, y habló con María, la antigua dueña. «El primer contacto fue muy agradable», evoca.

Se entendieron en pocas palabras, fijaron fecha y hora para una cita y John conoció la tienda, situada en Barakaldo. No obstante, él ya la había visto, puesto que conocía a todas las personas que trabajaban allí. Ellos le dieron la oportunidad, John les expuso su situación y «se lo tomaron muy bien».

El programa 'Berriz Enpresa' también le permitió aprender a administrar el negocio. «Yo sabía manejar el tema de la fruta, pero me faltaba una capacitación para dominar la gestión y para saber llevarlo. Me ha parecido muy bueno», agradece.

La primera semana se centró en aplicar una serie de cambios, «porque es una lonja que tiene mucho potencial», recalca John. En cuanto a la calidad del género, es firme en su postura: «Me gusta trabajar con productos locales que sean naturales, que no posean conservantes o ningún químico».

