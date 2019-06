'Financial Times' reconoce a Bilbao como una de las grandes ciudades europeas en atracción de inversión directa extranjera Un hombre sostiene un ejemplar del Financial Times. / Mark Lennihan La capital vizcaína ha aparecido mencionada en 'fDi', una revista especializada en inversión que pertenece al prestigioso periódico financiero SILVIA CANTERA Jueves, 20 junio 2019, 13:47

'Financial Times' ha puesto sus ojos en Bilbao. 'fDi', una revista especializada en inversión perteneciente al prestigioso grupo editorial, ha incluido a la capital vizcaína en un ranking de las mejores ciudades europeas de tamaño medio para la inversión directa extranjera. La villa se cuela en el top25 de las urbes secundarias con mayor incremento de proyectos de esta magnitud.

El Ayuntamiento de Bilbao atribuye este crecimiento a la labor desarrollada por el Consistorio «para impulsar la proyección internacional de la ciudad y generar un contexto favorable para la promoción de la actividad económica y la atracción de inversión directa extranjera». 'Financial Times' recoge que desde 2014 a abril de 2019 el número total de proyectos de inversión extranjera asentados en Bilbao ha sido de 25, los cuales están valorados en 353,4 millones de dólares. La revista también informa de que 2018 ha sido el tercer mejor año en gasto en inversión hecha en un año por las empresas extranjeras asentadas en la villa desde 2003.

El periódico financiero británico denomina a las ciudades europeas con mayor potencial las 'Super 60', de las cuales 30 han tenido un crecimiento positivo durante los últimos cuatro años. Bilbao forma parte de este reducido grupo junto a Bristol, Florencia, Glasgow, Lyon y Hamburgo, entre otras. Están consideradas ciudades alternativas a la inversión natural en las grandes capitales.

Más reconocimientos

Bilbao ha aparecido en las páginas del 'Financial Times' en más ocasiones. El año pasado la villa recibió el galardón 'fDi European Cities & Regions of the Future Awards', que la posicionó como una de las principales urbes europeas a la hora de generar oportunidades de negocio y de desarrollar políticas y actuaciones de atracción y retención de la inversión. Dos años antes, en 2016, Bilbao recibió otros dos reconocimientos de la publicación. Obtuvo los 'fDi Strategy Awards' de las categorías 'Smart City' y 'Education Cluster'.