Los estafados por la EPSV de Gallarta abogan por continuar con la mutua Los socios trasladarán su decisión al Gobierno vasco en la asamblea que se celebrará en Santurtzi el 22 de este mes

Diana Martínez Abanto Martes, 14 de octubre 2025, 00:51 Comenta Compartir

Tras meses de incertidumbre, el futuro de la EPSV de Gallarta está garantizado. «Queremos que la mutua siga viva», recalca a este diario Javier Pereda, que se ha postulado a presidente de la nueva junta de gobierno que se pondrá en marcha a partir del 1 de enero del próximo ejercicio, cuando culmine la intervención del Gobierno vasco sobre la sociedad después de que el Banco de España detectara un desfalco de 600.000 euros –de un patrimonio total de 650.000– por la entonces administradora de la entidad a sus más de 1.700 socios.

El pasado mes de julio el Ejecutivo autonómico, como administrador temporal hasta que los socios decidan el futuro de la EPSV, creada en 1993 con la finalidad de asociar a los vecinos del barrio para hacer frente a los gastos de deceso –que a día de hoy fácilmente pueden superar los 7.000 euros–, organizó una asamblea en el parque tecnológico El Campo para explicar la situación financiera de la mutua. «Hay un desequilibrio patrimonial enorme debido a transferencias no justificadas a personas de su entorno de unos 300.000 euros y reintegros en efectivo de 231.000», detallaron tras señalar que el caso está siendo investigado por el juzgado de Barakaldo.

Ante esta tesitura, se plantearon dos opciones a los socios. Mantener la continuidad de la mutua con una nueva junta de gobierno o aprobar su disolución y repartirse los 50.000 euros de fondos que quedan en la cuenta. No obstante, como posible alternativa, el Gobierno vasco ofreció la oportunidad a la mayor EPSV de decesos del sector, la Mutualidad Funeraria San Pedro de Basauri, de atender a partir del 1 de enero los gastos de sepelio a los interesados, lo que llevaría aparejado un pago de entrada en función de la edad –que puede ir desde los 384 euros una persona de 55 años hasta los 780 un octogenario–, además de la cuota anual de 62 euros –a partir de 2026 será de 65–, explicó Alex Cerdeño, presidente de la entidad.

«Apoyo generalizado»

Tras dos horas de debate, los socios concluyeron por mayoría que necesitaban tiempo para decidirlo, por lo que el Ejecutivo autonómico convocó una nueva asamblea para este mes –en concreto, se celebrará el día 22, a las 18.00 horas, en el Serantes Kultur Aretoa de Santurtzi, con aforo para 600 personas, más que donde se celebró la primera cita–. A escasos días de la convocatoria, los asociados han mantenido una reunión interna y, tal y como han señalado a EL CORREO, han decidido continuar con la mutua. «Creemos que es la mejor opción. Por economía y por lógica, es la alternativa más inteligente», afirma Pereda.

Por el momento se desconoce cuántos de los 1.700 socios continuarán con el proyecto –se sabrá el dato a final de año–, dado que algunos han decidido marcharse a raíz del fraude, pero Pereda mantiene la «esperanza de que sean bastantes», ya que la idea de seguir con la mutua tuvo un «apoyo generalizado» en la reunión interna. De esa manera, a partir del 1 de enero se establecerá una cuota de 100 euros al año, fraccionado en dos pagos –50 en febrero y 50 en julio–. «Así estaríamos tres años, hasta 2028. En 2029 miraremos cómo estamos de dinero, cuáles son las exigencias del Gobierno vasco y trataremos de ajustar esa cuota a lo que veamos que sea compatible».