El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Vista de una de las plantaciones desmanteladas. Ertzaintza

La Ertzaintza desmantela dos plantaciones de marihuana en Erandio y Lezama

Se han abierto diligencias como imputados a tres personas por delitos contra la salud pública

Alba Peláez

Alba Peláez

Sábado, 18 de octubre 2025, 10:50

Comenta

La Ertzaintza ha localizado y desmantelado dos plantaciones de marihuana en Erandio y Lezama y ha abierto diligencias como imputados a tres personas por delitos contra la salud pública. A raíz de diversas informaciones recibidas a través de vecinos de la comarca de Txorierri que apuntaban a la existencia de plantaciones de marihuana en esa comarca, agentes de la Ertzain etxea de Erandio dieron con dos fincas rurales en las citadas localidades vizcaínas donde se cultivaban sustancias ilegales.

La primera plantación fue desmantelada el 2 de octubre en una zona rural de Erandio. Efectivos policiales fueron testigos presenciales de la existencia de una huerta donde había una decena de plantas de gran tamaño en fase de crecimiento y, en la misma finca, en un local destinado a secadero, se localizaron un gran número de ramas con cogollos a la espera de ser despalillados. Tanto las plantas en cultivo como los cogollos han sido incautados y, al propietario de las mismas, se le han abierto diligencias como investigado por un delito contra la salud pública.

Detalle de los cogollos incautados en las plantaciones. Ertzaintza

A otros dos hombres se les han imputado hechos similares tras ser descubierta otra plantación el pasado miércoles, 15 de octubre, en Lezama. Los agentes encargados de las pesquisas accedieron a los invernaderos y a una casa de aperos ubicada en la finca y encontraron una treintena de plantas en fase de crecimiento, un gran número de cogollos en rama y otros cortados y repartidos en cajas. En base a todo ello, a las dos personas responsables de la plantación se les informó acerca de su imputación en un delito de tráfico de sustancias estupefacientes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así quedarían las pensiones mínimas en 2026
  2. 2

    «No he venido a robar ni a saquear»: el alcalde de Sestao hace pública su última nómina para desmentir un bulo
  3. 3

    Retenía a su madre de 84 años en un caserío de Bilbao entre basura y gatos muertos
  4. 4

    Detenido el hombre que retenía a su madre de 84 años entre basura y gatos muertos
  5. 5 «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  6. 6

    Suspendido el juicio por el niño de 11 años que murió tras ser atropellado en Aulesti
  7. 7 La hija de Antonio Banderas se casa en un hotel de lujo de Valladolid
  8. 8 El apartahotel junto al BEC ofrecerá alojamientos a partir de 900 euros al mes
  9. 9 Leire Martínez la rompe en Madrid un día después del regreso de Amaia a La Oreja de Van Gogh: «Es una reina»
  10. 10

    Sortu llora la muerte del etarra autor del atentado contra la casa cuartel de Zaragoza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La Ertzaintza desmantela dos plantaciones de marihuana en Erandio y Lezama

La Ertzaintza desmantela dos plantaciones de marihuana en Erandio y Lezama