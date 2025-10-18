La Ertzaintza desmantela dos plantaciones de marihuana en Erandio y Lezama Se han abierto diligencias como imputados a tres personas por delitos contra la salud pública

La Ertzaintza ha localizado y desmantelado dos plantaciones de marihuana en Erandio y Lezama y ha abierto diligencias como imputados a tres personas por delitos contra la salud pública. A raíz de diversas informaciones recibidas a través de vecinos de la comarca de Txorierri que apuntaban a la existencia de plantaciones de marihuana en esa comarca, agentes de la Ertzain etxea de Erandio dieron con dos fincas rurales en las citadas localidades vizcaínas donde se cultivaban sustancias ilegales.

La primera plantación fue desmantelada el 2 de octubre en una zona rural de Erandio. Efectivos policiales fueron testigos presenciales de la existencia de una huerta donde había una decena de plantas de gran tamaño en fase de crecimiento y, en la misma finca, en un local destinado a secadero, se localizaron un gran número de ramas con cogollos a la espera de ser despalillados. Tanto las plantas en cultivo como los cogollos han sido incautados y, al propietario de las mismas, se le han abierto diligencias como investigado por un delito contra la salud pública.

Ampliar Detalle de los cogollos incautados en las plantaciones. Ertzaintza

A otros dos hombres se les han imputado hechos similares tras ser descubierta otra plantación el pasado miércoles, 15 de octubre, en Lezama. Los agentes encargados de las pesquisas accedieron a los invernaderos y a una casa de aperos ubicada en la finca y encontraron una treintena de plantas en fase de crecimiento, un gran número de cogollos en rama y otros cortados y repartidos en cajas. En base a todo ello, a las dos personas responsables de la plantación se les informó acerca de su imputación en un delito de tráfico de sustancias estupefacientes.

