La Zornotzako Musika Banda explorará la magia, los paisajes y la cultura en conciertos Participarán artistas invitados como el ilusionista Hodei Magoa, el txistulari Garikoitz Mendizabal, Udazken Txistulari Taldea y las y los alumnos de la Escuela de Música Zubiaur

Javier García Legorburu Amorebieta Martes, 25 de noviembre 2025, 18:01

La Zornotzako Musika Banda de Amorebieta lanza su nueva temporada con una programación variada que invita al público a disfrutar de varios conciertos temáticos. El 20 de diciembre, llevará al público a descubrir cómo los paisajes inspiran la música e interpretará piezas que evocan la belleza de la naturaleza. El 28 de febrero, el foco se pondrá en la identidad vasca con un homenaje a la música tradicional con especial atención al txistu para ofrecer un recorrido sonoro por el patrimonio cultural. El 9 de mayo será el turno de los jóvenes talentos de la escuela de música Zubiaur.