«El trato directo, el valor añadido y digitalizar es vital para el comercio local»

Javier García Legorburu DURANGO Viernes, 20 de junio 2025, 16:16

La asociación de comercio y hostelería del Duranguesado, Dendak Bai, siempre con la cercanía y atención al cliente como claves, ha sido reconocida en los Premios Nacionales de Comercio poniendo el broche de oro al 40 aniversario de su creación. El durangués Álex Palacios preside este colectivo desde hace casi una década y forma parte de la junta directiva desde el año 2008 y repasa los principales objetivos que afrontan.

¿Qué supone este premio para el colectivo?

Nos han dado el accésit en los premios Nacionales de Comercio, ya nos dieron una mención honorífica en 2021. Es un respaldo muy importante al trabajo que hacemos y cómo lo hacemos porque a nivel nacional se presentan muchas asociaciones y centros comerciales abiertos y las dos veces que hemos optado a ello que hayamos tenido premio significa un respaldo para seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo.

¿Por qué ha sido premiado el colectivo?

El jurado hizo mención en la cantidad de servicios que ofrecemos a nuestros asociados para poder competir en el mercado, ese valor añadido para poderse diferenciar del resto. Desde la asociación ofrecemos asesoramiento, tramitamos ayudas de todo tipo (para la modernización de establecimientos comerciales, para la digitalización, para contratar personas, para emprendimiento...), disponemos de bolsa de trabajo, enviamos información importante y de interés, organizamos eventos y campañas, impartimos formación… En definitiva, trabajamos para dotar al sector de herramientas competitivas que aportan valor añadido a la clientela.

Además, es el broche de oro cuando se cumple el 40 aniversario del colectivo.

Llegar a los 40 años como colectivo es un hito importante, estamos en un momento muy bueno con el apoyo de todas las instituciones.

¿Cuántos establecimientos componen la asociación?

Somos más de 204 socios. Hemos ido evolucionando, con pequeños cambios a lo largo de los años. Yo llevo desde el 2008 en la junta directiva y como presidente desde el 2016 y se ven cambios en que antes tenía mucho más peso el comercio respecto a los servicios y la hostelería y ahora poco a poco, van ganando peso los servicios y hostelería, hay más que comercios puros y duros. Queremos potenciar esas dos secciones para darles ese valor añadido.

En los últimos años estamos enfocándonos y apostando por los servicios que suman valor añadido tanto al propio negocio como a la clientela, como son, el servicio de reparto a domicilio, las taquillas inteligentes, la tarjeta de crédito 'Durango Txartela', las tarjetas regalo 'Durango Oparitu' y el asistente virtual. Son estos los servicios que nos diferencian, ya que estas son estrategias y acciones para la mejora de la competitividad del sector basadas a su vez en la transformación digital y la sostenibilidad. Como resultado de la creciente demanda de estos servicios, hemos observado un importante incremento en el número de establecimientos asociados.

¿Cuáles son las principales necesidades de los comercios?

No hay nada que te vaya a solucionar la vida como comercio, sino que es la suma de pequeñas cosas. Todos esos servicios te van sumando poco a poco y ayuda a que vayas aumentando la clientela. Hay gente que se queja de la dificultad de acceder con coche al casco viejo, son pequeñas cosas que te ayudan a impulsar el comercio.

¿Cómo ha afectado la tecnología al comercio tradicional?

Todos los comercios nos hemos digitalizado y más desde la pandemia. Trabajamos con un software en la tienda, tenemos redes sociales, utilizamos el whatsapp, cada uno en nuestra medida. La digitalización implica que cada uno utilice la tecnología para poder vender y relacionarte con los clientes. En cuanto a las plataformas online, sí han afectado mucho a la venta de los propios comercios, sobre todo en el sector de la moda y textil y aparatos tecnológicos y hogar. Entre todos, tenemos que solucionar de alguna manera.

En estos casi diez años que lleva de presidente, ¿cómo ha cambiado el colectivo?

Antes, nos centrábamos mucho en la dinamización de la calle y nos dimos cuenta que eso generaba más ventas o que los comercios vendieran más. Con los servicios, hemos conseguido ser más competitivos, poder enviar la misma compra en el mismo día, opción de dejarlo en taquillas inteligente e ir a recoger el pedido, tarjeta de fidelización con casi 20.000 euros en regalos al año. Es de lo que más orgullosos nos sentimos y después, el trato al comercio. Todas las subvenciones, adhesiones a los comercios asociados, del equipo que tenemos en la oficina que tramitan todas las ayudas que puedan surgir al comercio.

¿Cómo clasificaría a los comercios?

El 71% es comercio, el 17% hostelería y el resto servicios. Hoy en día, muchos comercios son servicios y dentro de ellos, lo que abunda es el textil y calzado a pesar de ser castigado por las plataformas digitales. También ha cogido fuerza la alimentación y luego hay librerías, tienda de fotografías…

¿En qué medida afecta al TicketBai al comercio tradicional?

En lo que más nos ha afectado es tener que cambiar el software por otro y en el coste del mismo. Porque la mayoría de comercios ya estaban adaptados a tener un software de registro de actividades.

¿Cómo se benefician los comercios con la llegada de los turistas?

Lo que más se nota es en la hostelería, como en todas las ciudades. En épocas de la llegada de turistas, se nota mucha más afluencia, en los comercios no es tan llamativo.

¿Cómo animaría a los comercios a adherirse a Dendak Bai?

Estamos abiertos a todo el mundo, sean del sector que sean. Lo que queremos es intentar que sea más participativa esa asociación y estamos abiertos a todos y que vean cómo trabajamos. Los clientes están agradecidos y de otros pueblos que han abierto su negocio, nos agradecen el trabajo.

¿Cuál es la mejor época del año para los comerciantes?

Depende mucho del sector. Antes, las Navidades era una época muy potente que estaba muy diferenciada y marcada en cuanto a la facturación y ahora está mucho más igualado. El objetivo es que el 90% de los comercios tengamos ingresos el resto del año, hay que intentar que en el día a día se mantenga, al final hay mucha gente que viene a Durango.

¿Cuál es el mayor cambio que ha vivido la asociación en estas cuatro décadas?

En el año 1984, los comercios eran mucho más potentes y no existía Internet. Podían organizar ellos mismos las cosas. Cuando fue perdiendo fuelle, fue ganando un poco más de potencia el apoyo institucional, cerca del 2010 con el Ayuntamiento, Gobierno vasco. Entre 2010 y 2020 se profesionalizó mucho la asociación, con cuatro personas trabajando, entre los que se incluye un repartidor, una administrativa y dos oficinas técnicas de comercio formadas expresamente para ello. Influye en el propio colectivo para trasladarlo a las tiendas.

¿Qué ofrece el comercio local?

Cercanía y atención al cliente. Hay mil cosas que puedes conseguir en el pueblo, aquí saben el gusto y la talla del cliente, sabes dónde puedes ir a comprarte una cosa. Al final es el trato y el servicio, como consumidor todo el dinero que me gasto me lo gasto en el exterior, no vuelve nunca a mi pueblo. En cambio, cuando compro en el pueblo, ese dinero circulará por las calles y nos beneficiamos todos: dueño del local, ayuntamiento, comerciante… Es importante lograr la economía circular para que el dinero se mueva entre nosotros.

¿Cuáles son las principales quejas de los comerciantes?

Que hay que competir con un gigante que está en diferentes condiciones: fiscales, tratamiento… También, hay quejas de acceso al casco viejo y las plazas de aparcamiento, con las subvenciones, pero la principal es la diferencia de competir con plataformas gigantes con ventajas fiscales que tiene: es imposible competir en dinero con ellos.