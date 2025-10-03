«Con un sueldo medio es inviable para una persona vivir sola en Elorrio» Ante el aumento del alquiler de la vivienda de 508 a 615 euros en cinco años, el Ayuntamiento ha iniciado los trámites para declarar el municipio como zona tensionada

Leire Merino Elorrio Viernes, 3 de octubre 2025, 17:58

No es nuevo escuchar que «los precios del alquiler en Bizkaia están por las nubes». Por ello, algunos municipios, como Elorrio, han empezado a adoptar medidas para tratar de contenerlos. El Ayuntamiento ha iniciado los trámites a fin de lograr la designación oficial de zona tensionada. Esta categoría, tras un diagnóstico de la situación y de diseñar un plan a tres años, permitirá regular mejor los alquileres, acceder a subvenciones y poner en marcha actuaciones para facilitar el acceso a la vivienda. Asimismo, esta medida servirá para activar los pisos vacíos, aumentar la oferta de residencias protegidas o modificar ordenanzas que fomenten un arrendamiento alcanzable.

Para muchos jóvenes de la localidad, encontrar un piso asequible es casi imposible. Ane Martínez, de 28 años, comparte casa en Durango, ya que «con un sueldo medio es inviable vivir sola», y cuando aparece alguna opción en Elorrio, «desaparece en cuestión de días». Jon Mendizabal, de 30 años, vivió una experiencia similar: tras meses buscando en el municipio y localidades cercanas como Abadiño o Berriz, acabó teniendo que compartir residencia con tres personas más porque «incluso en pisos diminutos, la renta se llevaba la mitad de mi salario». Por su lado, Nerea Zubizarreta, de 25 años, sigue viviendo con sus padres y lamenta que «ni en pueblos más pequeños se encuentran opciones asequibles», lo que evidencia que el problema afecta a toda la comarca.

Según el último registro de Eustat, a 1 de enero de 2024 la localidad contaba con 7.388 habitantes y un total de 3.381 viviendas, de las cuales 2.910 eran hogares habituales de los residentes y 464 se destinaban a segundas residencias u otros usos. El resto corresponde a establecimientos colectivos, ocupados o desocupados, que representan una proporción mínima del total.

El informe elaborado por el Gobierno vasco identifica al municipio entre las diecisiete localidades vizcaínas (Balmaseda, Barakaldo, Berango, Bermeo, Bilbao, Derio, Erandio, Ermua, Galdakao, Gorliz, Lekeitio, Portugalete, Santurtzi, Sondika, Sopela y Urduliz), donde se cumplen los criterios para denominarlo como espacio tensionado. Estos incluyen que el coste medio de la hipoteca o el alquiler más los gastos básicos supere el 30% de los ingresos familiares, o que la vivienda se haya encarecido en los últimos cinco años tres puntos por encima del IPC. En el caso de Elorrio, entre los años 2018 y 2023, la renta media mensual de alquiler experimentó un aumento significativo, pasando de 508,7 a 615,7 euros. Mientras tanto, en la Gran Bilbao, la evolución de los costes ha sido igualmente ascendente, aunque algo más moderada, ya que pasó de 759,5 a 820,3 euros en el mismo periodo.

A pesar de la tendencia general al alza en la comarca, Elorrio (6,56 euros por metro cuadrado) e Iurreta (7,43 euros por metro cuadrado) destacan como los municipios del Duranguesado con los alquileres más económicos entre los pueblos de cierto tamaño. Por el contrario, Durango (11,13 euros por metro cuadrado) y Amorebieta (9,34 euros por metro cuadrado) registran los precios más altos de la zona.