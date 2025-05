«El premio María Moliner nos servirá para impulsar la lectura integral»

Javier García Legorburu DURANGO Miércoles, 28 de mayo 2025, 18:55 Comenta Compartir

La biblioteca municipal Bizenta Mogel de Durango sigue acumulando galardones y esta misma semana ha recibido en Paniza (Zaragoza) el premio especial María Moliner de 'Animación a la Lectura', otorgado por la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura del Ministerio de Cultura y Deporte. Se trata del quinto premio que logra en su historia, reafirmando su compromiso con la excelencia y el fomento de la lectura.

El proyecto galardonado que se impuso entre cerca de 650 proyectos de bibliotecas de municipios de menos de 50.000 habitantes, fue titulado 'Viajes Bizenta Mogel Biblioteka: la entrada a todo un mundo de saberes y experiencias' y ofrece una programación innovadora que transforma la biblioteca en un espacio de experiencias temáticas, inmersivas y humanas. Mediante clubes de lectura especializados, talleres, charlas y encuentros con expertos, la biblioteca invita a sus usuarios a explorar diversos campos del saber de forma creativa y participativa. La responsable de la biblioteca, Esti Albizu, subraya la importancia de acercar la lectura a todos los grupos de edad de la población y en especial «a los más jóvenes».

-¿Qué es lo más importante de este proyecto?

- Hablamos de la biblioteca como si fuera una agencia de viajes en la que cada persona que se acerca al espacio y participa en las actividades pudiera comprar un billete para viajar en un sentido abstracto, en lugar de hacerlo a un país en concreto. Poder acercar el conocimiento de una manera diferente que pueda cubrir intereses de toda la ciudadanía y siempre vinculada a la lectura es uno de los retos y tenemos actividades con criaturas de cero años hasta personas adultas al infinito. Es un fin en sí mismo y nos sirve para comunicarnos, aprender, pasarlo bien, ocio y un derecho llave, sin la lectura no se puede hacer un montón de derechos básicos.

-¿A qué público está dirigido los clubes de lectura?

-A todos. Además, también hay talleres para bebés de 0 a 36 meses en los que se intenta acercar la lectura desde la emoción y narración oral a bebés, también tenemos clubes de lectura para familias, preadolescentes, adolescentes… En adultos tenemos de inteligencia emocional, cómics y hay otro sobre pedagogía en euskera. Este año hemos contado en castellano sobre biografías y luego otros dirigidos a públicos con necesidades especiales físicas. Es una amplia propuesta dirigida a colectivos como adultos, personas extranjeras y también a mayores, que en su momento no pudieron desarrollar la capacidad lectora. También hay talleres de conocimiento, filosofía, arquitectura…

-¿Qué destacaría de la programación?

- Las personas que lo dinamizan están realizando una labor excelente. La lista de participantes sube cada año y hay lista de espera con unas actividades que empiezan en octubre y abarcan hasta junio. También tenemos programas con los centros educativos y los niños de Educación Infantil de los centros escolares. Un programa por el que en cada clase tienen una mochila y cada semana un niño se acerca a la biblioteca, eligen un libro, lo leen en la familia y lo llevan a la escuela y está en un espacio destacado. Que las familias se involucren también es importante. Es una respuesta super exitosa.

-¿Qué lecturas son las que más consumen los jóvenes?

- Son los 'ausentes' digamos, aunque también hay jóvenes que leen. El cómic,por ejemplo, y en concreto el manga tiene mucha fuerza. Estamos trabajando siempre para atraer a este colectivo pero suele ser difícil. Tienen lecturas dirigidas desde los centros educativos pero creo que los gustos de este grupo de población no son muy diferentes al de los adultos: libros de fantasía, novela negra, histórico…. Siempre que sean adaptados a estas edades, pero no creo que sea muy diferente. Nos gustaría que vinieran más jóvenes a la biblioteca porque la capacidad de concentración se está perdiendo, la lectura exige un esfuerzo, no es algo inmediato. Los jóvenes se acercan a la biblioteca para estudiar, principalmente.

-¿Qué importancia tiene el euskera en la programación?

- Es fundamental, la dedicada al público infantil es íntegra en nuestra lengua y en adultos, se combinan con el castellano.

- Hace escasos días, la formación EH Bildu reclamó que había falta de espacio para estudiar para los jóvenes en la localidad.

En nuestro caso, la biblioteca tiene un horario especial de exámenes desde hace mucho tiempo. Hay una apuesta por el Ayuntamiento, con los horarios ampliados. Contamos con un horario especial en los meses de mayo y junio de lunes a viernes de 9.00 a 21.00 horas; sábados de 10.00 a 20.00 horas; domingos de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. La ciudadanía de Durango es super amplia y es el único servicio que cualquier persona de cualquier edad puede entrar. En esta época de exámenes, se invaden todos los espacios y hay una sala destinada solamente a los estudiantes durante todo el año. Sí que demandan falta de espacio los estudiantes, pero en general en las encuestas de satisfacción de los usuarios rozamos el sobresaliente en todos los aspectos.

