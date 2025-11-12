«Tenemos la posibilidad de emprender y es una buena oportunidad hacerlo en el centro de Durango» Comerciantes recalcan que es «fundamental» dinamizar la actividad comercial del mercado municipal tras su reforma y se postulan para hacerse con puestos como frutería y panadería y repostería

Javier García Legorburu Durango Miércoles, 12 de noviembre 2025, 16:13

Emprendedores, comerciantes y representantes de entidades se han dado cita esta mañana en la plaza del mercado de Durango, dispuestos a darle una nueva vida a este emblemático espacio ubicado en el casco viejo que ha vuelto a abrir sus puertas tras una reforma integral e impulsar un espacio comercial más dinámico, accesible y cercano. Todos ellos estaban interesados en hacerse con alguno de los cinco puestos disponibles, entre ellos el de pescadería y otros cuatro para actividades alimentarias.

«Es un espacio más abierto. Llevo en Durango desde el 2006, mi esposa emprendió hace siete meses con una frutería en la localidad y me comentó la idea de poder abrir el puesto. Estamos con la posibilidad de seguir emprendiendo en este sector y es una buena oportunidad. Yo antes era soldador y mi mujer empleada de hogar y cuidaba a personas mayores. Conocemos este sitio de toda la vida y siempre hemos venido a comprar aquí a la carnicería y demás. Necesitamos una cámara para guardar los alimentos y estamos valorando la inversión que hay que hacer. El riesgo es si se venderá o no se venderán las cosas» subraya el boliviano Guillermo Aponte, interesado en hacerse con uno de los puestos.

Los puestos tienen diferentes tamaños, adaptados a cada tipo de actividad. La tasa de ocupación se sitúa en 11,32 euros mensuales por metro cuadrado, lo que supone un coste anual por espacio de 1.968 a 5.428 euros. La concesión tendrá una duración de un año, renovable anualmente por un máximo de diez años. Para participar en el proceso de adjudicación habrá que abonar una fianza de 500 € y el canon se abona anualmente.

Otro vecino procedente de Larrabetzu, Asier Bengoa, tiene una panadería y pastelería Sarrikola Ogitegia en dicha localidad y quiere impulsar su negocio en la villa. «Es una obra bonita y el Ayuntamiento también tiene bastante interés en potenciarlo. Está muy bien ubicado en el centro de Durango y creo que puede salir muy bien», subrayaba, acompañado de unos amigos de Traña-Matiena.

«Lo que tengo es un horno de leña y obrador y lo que quiero es un punto de venta para pan casero y repostería. Es importante que haya puestos de diferentes negocios», subrayaba Bengoa.

Algunos de ellos miraban el amplio espacio, observaban los diferentes puestos y preguntaban a los responsables del ayuntamiento dudas como la adecuación del local u otras cuestiones relacionadas con la luz y conocieron de primera mano los detalles del nuevo mercado.

También carnicería, charcutería, cafetería, tienda de aceitunas y productos de kilómetro cero

El Ayuntamiento ha puesto en marcha una nueva convocatoria pública para la adjudicación de cinco puestos comerciales aún vacantes y se unen a los otros puestos existentes como son la carnicería, charcutería, cafetería, tienda de aceitunas y productos de kilómetro cero. Los espacios disponibles incluyen un puesto de pescadería y cuatro destinados a actividades alimentarias, además de un puesto adicional reservado para proyectos de dinamización o formación relacionados con el comercio local o el propio mercado. Las personas y entidades interesadas podrán presentar sus solicitudes hasta el 24 de noviembre, a través del Perfil de Contratante del Ayuntamiento, disponible en la página web municipal.

Mientras, Álex Palacios, presidente de la asociación de comerciantes y hostelería del Duranguesado Dendak Bai, recalcó a este periódico en la visita que «es un acierto el renovado espacio por cómo ha quedado, mucho más visual y luminosa y ya atrae a la gente. La idea es que alguien que quiera montar un negocio, valore al menos entrar en el espacio y ahora ya se valora. Darle la accesibilidad para que se adentre en el espacio»

«Son puestos bastante hermosos, desde los 24 hasta los 40 metros. Tienes que hacer una pequeña inversión para un local, hay más grandes y pequeños y están muy bien de precio. Es una buena oportunidad y también va a haber unos 400 metros en el centro para realizar otro tipo de actividades. La plaza tiene que ser el motor de la zona. Con esta reforma, se le da luz para empezar a funcionar y que la gente quiera venir aquí a montar sus negocios. Era una demanda histórica de la asociación hacer algo con la plaza del mercado, no dejar morir a la plaza y hacerlo rápido para que los puestos que todavía estaban no desapareciesen. Creemos que es una muy buena solución», añadía.

El Mercado de Abastos abrirá todos los días de la semana, de lunes a domingo, en horario continuo de 8.30 horas de la mañana a 21.00 horas. Las personas adjudicatarias deberán mantener sus puestos abiertos al menos cinco horas diarias y la feria de baserritarras también se trasladará desde este sábado al mercado de abastos.

El proyecto del renovado espacio está compuesto por varias zonas, entre las que se incluye una de actividad abierta seguida de encurtidos, carnicería, productos de kilómetro cero, panadería, pescadería o charcutería e incorpora zonas polivalentes pensadas para acoger actividades culturales, talleres, encuentros vecinales y otros usos que fomenten la vida comunitaria en el centro del municipio.

Además, la cafetería tiene una superficie de 26 metros cuadrados y el espacioso hall permitirá albergar la azoka de los baserritarras, así como otro tipo de eventos principalmente gastronómicos, que ayudarán a dinamizar y reavivar la plaza