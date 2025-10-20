El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El plazo de inscripción para bares y restaurantes permanecerá abierto hasta el 24 de octubre

El pintxo más creativo de Amorebieta recibirá 1.000 euros

El concurso Jan Alai reunirá del 14 al 16 de noviembre a establecimientos hosteleros de la localidad, que presentarán sus propuestas gastronómicas más innovadoras

Leire Merino

Leire Merino

Amorebieta

Lunes, 20 de octubre 2025, 13:08

Comenta

El certamen de pintxos creativos Jan Alai regresará los días 14, 15 y 16 de noviembre a Amorebieta, que volverá a convertirse en punto de ... encuentro para los que disfrutan de la gastronomía en miniatura. Durante tres jornadas, los locales participantes exhibirán su ingenio culinario con creaciones especiales para esta cita, una de las más esperadas por el sector hostelero de la localidad.

