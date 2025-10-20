El pintxo más creativo de Amorebieta recibirá 1.000 euros

El certamen de pintxos creativos Jan Alai regresará los días 14, 15 y 16 de noviembre a Amorebieta, que volverá a convertirse en punto de ... encuentro para los que disfrutan de la gastronomía en miniatura. Durante tres jornadas, los locales participantes exhibirán su ingenio culinario con creaciones especiales para esta cita, una de las más esperadas por el sector hostelero de la localidad.

La organización ha apostado en esta ocasión por reforzar el carácter innovador del concurso, permitiendo a los establecimientos libertad absoluta en la elección de ingredientes, técnicas y presentaciones. «El propósito es fomentar la creatividad y ofrecer a los consumidores nuevas experiencias por medio de combinaciones sorprendentes que destaquen tanto por su sabor como por su aspecto visual», han explicado.

La iniciativa, que cada año atrae a numerosas personas, contará con dos premios principales. Por un lado, un jurado profesional será el encargado de seleccionar el mejor pintxo, galardonado con 1.000 euros. Paralelamente, se organizará una votación popular con el fin de elegir la propuesta favorita del público, dotada con un premio de 500 euros. Además, entre todos los que participen con sus votos se sortearán 500 euros adicionales.

«Este sistema busca implicar a la ciudadanía, animando a recorrer los diferentes negocios que toman parte y disfrutar, a través de un ambiente cercano y festivo, de un recorrido por el arte de la cocina variado y de calidad», han recalcado. El plazo de inscripción para bares y restaurantes permanecerá abierto hasta el 24 de octubre. Los interesados en participar deberán comunicarlo llamando al 635 72 16 64 o enviando un correo electrónico a janalai@amorebieta.eus.