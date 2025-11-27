El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El mercado de abastos está situado en el casco viejo de Durango. D.U.

Música y degustaciones para dinamizar la plaza del mercado de Durango

Este sábado, el edificio ubicado en el casco viejo se ambientará con un concierto de saxo y piano a las once de la mañana

Javier García Legorburu

Javier García Legorburu

Durango

Jueves, 27 de noviembre 2025, 19:11

Comenta

Tras la reapertura del renovado mercado municipal de Durango y la puesta en marcha del nuevo mobiliario multifuncional más cómodo, estético y adaptable a distintos usos, el Ayuntamiento quiere impulsar acciones para revitalizar este espacio, con el objetivo de convertirlo no solo en un lugar de compra, sino también en un punto de encuentro, aprendizaje y disfrute para la ciudadanía.

Este sábado, a las 11.00 horas, la Merkatu Plaza acogerá una actuación especial a cargo de un grupo acústico de saxo y piano. El dúo interpretará un variado repertorio de jazz comercial, bossa novas y swing, creando un ambiente musical que acompañará la actividad comercial del sábado por la mañana. Como parte de este programa de dinamización, el Ayuntamiento ha organizado varias actividades gastronómicas que se celebrarán durante el mes de diciembre. Estas sesiones contarán con un aforo limitado a 40 personas y tendrán lugar en horario de 18.00 a 20.00 horas con la demostración de corte de jamón y degustación el 3 de diciembre, encurtidos el día 10 y lácteos el 18.

