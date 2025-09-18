El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

De manera paralela, se revisarán y actualizarán las tarifas públicas Mancomunidad

Abadiño avanza para licitar un centro de atención diurna para los mayores

El espacio funcionará de lunes a viernes, con una asistencia mínima de 15 horas semanales y actividades diseñadas para el bienestar de los usuarios

Leire Merino

Leire Merino

Abadiño

Jueves, 18 de septiembre 2025, 15:42

La Mancomunidad del Duranguesado y el Ayuntamiento de Abadiño ultiman la normativa que regulará la operativa del futuro Centro de Atención Diurna. Su aprobación en el próximo pleno permitirá avanzar en la definición de los pliegos y en la posterior adjudicación del servicio, consolidando la oferta de recursos sociales en la comarca. De manera paralela, se revisarán y actualizarán las tarifas públicas, adaptándolas a la situación económica de los usuarios e incluyendo medidas de exención o bonificación para quienes se encuentren en situaciones de mayor vulnerabilidad.

El servicio estará dirigido a personas mayores con dependencia leve, promoviendo su autonomía, previniendo el aislamiento y ofreciendo ayuda en la vida cotidiana. Las normas incorporan la perspectiva de género y principios de equidad, garantizando acceso preferente a mujeres víctimas de violencia machista o en riesgo de exclusión.

El espacio funcionará de lunes a viernes y los asistentes deberán acudir como mínimo 15 horas semanales y una hora adicional si se incluye la comida. Además, se impartirán talleres de higiene personal y educación social, y se ofrecerá transporte adaptado a quienes lo necesiten.

Idoia Otaduy, presidenta de la Mancomunidad, y Mikel Urrutia, alcalde de Abadiño, han destacado que «estas reglas serán una herramienta a la hora de mejorar la calidad y la accesibilidad de los servicios sociales, reflejando nuestro compromiso con el bienestar y los derechos de nuestros mayores. Desde nuestras instituciones públicas seguiremos colaborando con el objetivo de hacer realidad este proyecto».

Te puede interesar

