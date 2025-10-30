62 jóvenes consiguen trabajo gracias a la bolsa de empleo juvenil de Amorebieta El programa municipal ZUOK ha ampliado el rango de edad hasta los 29 años de cara a las próximas ofertas laborales

Con la llegada de la Navidad se prevé un aumento de actividades, lo que abrirá nuevas posibilidades laborales a los jóvenes.

Leire Merino Amorebieta Jueves, 30 de octubre 2025, 18:50

El Ayuntamiento de Amorebieta hace un balance positivo de la bolsa de empleo joven puesta en marcha en mayo dentro del programa municipal ZUOK, que fomenta la implicación activa de la juventud en la vida pública. En sus primeros meses, 264 jóvenes se han inscrito y 62 ya han trabajado o lo están haciendo en eventos culturales, deportivos y festivos organizados por el Consistorio.

Desde el lanzamiento de esta iniciativa, se observa un dato relevante: el 41% de los inscritos no contaba con experiencia previa, lo que confirma el valor de la bolsa de empleo como puerta de entrada al mundo laboral. En la actualidad, del total de inscritos 142 son menores de 20 años.

Hasta los 29 años

Por otro lado. y con el objetivo de mejorar, el equipo de gobierno ha decidido ampliar el rango de edad de participación hasta los 29 años. Con esta medida se pretende llegar a más gente y adaptarse mejor a la realidad actual. Además, anima a los zornotzarras a actualizar su información o inscribirse mediante el formulario creado a tal efecto. Asimismo, mantendrán la misma línea de contrataciones durante las próximas semanas, especialmente con la llegada de la Navidad, época en la que el número de actividades programadas aumenta considerablemente, por lo que es necesario contar con más mano de obra.