Izurtza revivirá los veranos de los años 50 con una proyección de fotografías La colección de 223 imágenes familiares de los Arregi se mostrará este viernes en la iglesia de San Nicolás de Bari

Este viernes, Izurtza realizará un viaje al pasado con la proyección del fondo fotográfico de la familia Arregi. Entre 1953 y 1959, los niños Arantza, Begoña y Gabriel disfrutaban de los veranos en el caserío Mendibe, acompañados por su abuela Bittori Ortuzar y su padre Gabriel, quien se encargaba de retratar la vida cotidiana familiar. Las 223 imágenes conservadas no solo recogen escenas domésticas, sino también los paisajes, tradiciones y celebraciones que daban forma al día a día del municipio.

La sesión se celebrará a las 19.30 horas en la iglesia de San Nicolás de Bari y ha sido organizada por la asociación Gerediaga, con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad anfitriona. Además de esta presentación, parte de la colección estará disponible para consulta en la web www.gerediaga.eus y en el Centro Documental-Dokumentategia.

Archivo en crecimiento

Gerediaga Elkartea comenzó a recopilar imágenes en los años 80, especialmente gracias al apoyo de sus socios Jose Mari Uriarte y Jon Irazabal. Entre fotos, diapositivas, placas de cristal y archivos digitalizados, la asociación ha construido un archivo vivo que contiene miles de registros visuales de la comarca desde 1800 hasta la actualidad. Asimismo, continúa ampliando y analizando nuevos fondos. En los últimos años, ha trabajado en la digitalización y puesta en valor de colecciones de autores como Ignacio Ansorena, Karlos Merino, Alejandro Landaburu y Germán Zorraquin, garantizando que la memoria y el patrimonio gráfico del Duranguesado se conserven y permanezcan accesibles.

