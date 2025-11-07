Iurreta abre un nuevo periodo de cesión de sus huertos lúdicos

Leire Merino Iurreta Viernes, 7 de noviembre 2025, 15:10 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Iurreta ha puesto en marcha una nueva convocatoria de los huertos de ocio municipales. El objetivo es ofrecer a los vecinos un espacio para cultivar la tierra, obtener frutas y hortalizas para consumo propio y disfrutar de una alternativa saludable a fin de pasar el tiempo. Además, el proyecto fomenta el respeto por el medio ambiente y la participación ciudadana.

Tras el éxito de la edición previa, el Consistorio inicia un nuevo periodo de cesión de cinco años, que abarcará desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2030. Los interesados podrán presentar su solicitud del 9 al 27 de noviembre en el S.A.C. (Servicio de Atención al Ciudadano), ubicado en Bidebarrieta, 5. Tendrán prioridad los que no hayan sido usuarios previamente ni miembros de la misma unidad familiar en el anterior ciclo. A fin de formalizar la petición, será necesario entregar una fotocopia del D.N.I., del libro de familia, declaración responsable de salud y, en su caso, acreditación de situación de desempleo, jubilación, pensión o discapacidad.

En total hay alrededor de 45 parcelas y cada uno tiene una superficie de 75 metros cuadrados. Aunque su uso es gratuito, los solicitantes tendrán que abonar una fianza de 100 euros, que se devolverá al finalizar el plazo de uso si todo se encuentra en buen estado. Igualmente, los beneficiarios deberán realizar un curso de seis horas sobre nociones básicas de horticultura ecológica y el correcto uso de las instalaciones.

Por su parte, el Ayuntamiento proporcionará las herramientas y maquinaria necesarias, y contará con un monitor que se encargará del mantenimiento y asesoramiento a las personas usuarias, quienes contarán con la opción de decidir el tipo de cultivo de su parcela. Con el fin de recibir más información, se puede acudir al S.A.C. del municipio o llamar al teléfono 94 620 12 00.

Temas

Iurreta