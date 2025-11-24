Familias de la escuela Maiztegi de Iurreta llevarán al pleno su malestar por el retraso de las obras del patio Los padres afectados critican que el Ayuntamiento haya «incumplido acuerdos», mientras que el equipo de gobierno aboga por una comunicación «más fluida» con la comunidad escolar

El proyecto de transformación del patio de Maiztegi Herri Eskola, único centro público de Iurreta, continúa sin avances tres años después de su puesta en marcha. La Comisión Ametsa y la Asociación de Familias reclaman que «el Ayuntamiento ha incumplido los compromisos adquiridos y ha actuado sin transparencia, dejando paralizadas unas obras que contaban con financiación anunciada y acuerdos previos».

La zona de juegos permanece cerrada por motivos de seguridad desde hace meses, sin que se hayan instalado los nuevos columpios seleccionados en 2023. Han presentado una moción que se debatirá este miércoles en el pleno municipal a las 19.00 horas. «Nuestros hijos llevan tres años esperando y ahora ni siquiera pueden utilizarlos», manifiestan los afectados..

Mientras, el Ayuntamiento de Iurreta ha mostrado su compromiso «firme» con la escuela. «Muestra de ellos son los alrededor de 800.000 euros que se han invertido en los últimos 12 años en inversiones tan importantes como las obras de sustitución de la cubierta y la instalación de paneles fotovoltaicos, la mejora de la accesibilidad y sostenibilidad, renovación de ventanas, instalación de juegos infantiles así como diferentes mejoras en las infraestructuras,… entre otras muchas, además de haber colaborado activamente tanto con la dirección como las familias en la organización de diferentes actividades y eventos como el proyecto 'Iurreta Ezagutu', las visitas a la biblioteca o las actividades navideñas«, recalcaron en una nota.

