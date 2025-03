Los durangueses apuestan por una mayor limpieza y más luz en las calles

Javier García Legorburu DURANGO Martes, 25 de marzo 2025, 16:53 Comenta Compartir

Los vecinos de seis barrios de Durango trasladaron mejoras en la iluminación, mobiliario urbano y ampliación de espacios al Ayuntamiento de la villa, dentro de una iniciativa municipal 'Auzoekin batera' pensada por el equipo de gobierno formado por PNV y PSE que busca recoger de primera mano las 93 inquietudes y propuestas de la ciudadanía realizadas para mejorar los barrios de la localidad.

Esta dinámica de escucha activa coincidirá con la puesta en marcha del proceso de presupuestos participativos. La cantidad se incrementará hasta los 600.000 euros para invertir 2026, que se repartirá de forma equitativa para que cada zona o barrio de la localidad disponga de 100.000 euros.

LANDAKO

Más papeleras e iluminación

Por parte de la asociación Murueta Torre Auzo Elkartea, Jesús Miguel García, subraya que hay muy pocas papeleras. «Tenemos muchos eventos deportivos y culturales en la zona de Landako y sobre todo en Landako Gunea y tenemos esa falta. Antes, había más y se han ido rompiendo y no han ido reponiendo. También reclamamos más iluminación porque en la zona exterior del polideportivo Landako hay zonas oscuras», confiesa.

En este sentido, insisten en que hay gran cantidad de excrementos de perros, a pesar de que tienen zonas delimitadas y hay un pipi can para animales. «Hay que poner hincapié en los patinetes eléctricos, una vez casi me tiró un chaval, hasta que no ocurra una desgracia, no toman medidas. Tienen que multar económicamente y los municipales tienen que pasar por aquí andando para vigilar y evitar robos», subrayan, antes de apuntar que también hay que arreglar un poco la carretera próxima al espacio deportivo, debido a su mal estado.

ZONA CENTRO

Menos pintadas y carteles

El casco viejo es una de las zonas más visitadas en la localidad y el presidente de la asociación vecinal Durangoko Alde Zaharra (DAZ), José Mari Arrillaga, incide en que hay que conservar el patrimonio y el cuidado de la basílica de Santa María y el pórtico y la plaza de Santa Ana. «Últimamente, se está transformando la calle Goienkale en una especie de todo vale, con numerosas pancartas y pintadas»

«Hay que mantener la esencia del pórtico de Santa María, limpiar la suciedad (no solo hay que barrer) y hay pegotes en los bancos. Es algo denigrante. Está un poco abandonada la plaza de Santa Ana, Pinondo, El Arco. Ha. Es importante mantener la esencia, quizás hay que vigilar más extensamente a los que realizan las pintadas en las paredes de las estructura porque no se respeta», reclama, antes de manifestar que a lo largo de los últimos años, ya han trasladado las necesidades que pueden ser asumidas al equipo de gobierno. Otro vecino también apuesta por la movilidad y mejorar la accesibilidad en coche a Santa María y San Agustinalde.

SAN FAUSTO

Parking para coches

Los integrantes de la asociación vecinal de San Fausto reclaman también más luz en las calles que cuentan con poca iluminación y una mayor limpieza. «Una mejora sería abrir el bar del poli y nos gustaría que hicieran un parking para coches en los terrenos municipales. Además, los residentes están descontentos con los columpios que van a realizar, no tienen nada que ver con lo que se puso encima de la mesa«, subraya el colectivo.

«Los columpios que estuvimos hablando con el ayuntamiento no tienen nada que ver con lo que teníamos en la mesa, viendo lo que han hecho la gente esta descontenta y nos gustaría que abrieran el bar del polideportivo también»

BARRIO SAN ROKE

Espacio cubierto

La asociación de vecinos Herria compuesta por más de 400 socios y con 47 años de trayectoria a sus espaldas, reivindica que necesitan un espacio cubierto en el inmenso parque de Otamotzena. «El centro cívico que tenemos se nos queda pequeño para las actividades que podemos acoger. El parque es una gozada y cuenta con un espacio muy grande para hacer meriendas, cumpleaños, bañarse en verano, poder correr… pero no tiene una zona cubierta. Nosotros necesitamos esa zona y podríamos albergar obras de teatro, espectáculos infantiles y conciertos de música y otras actividades», explica su presidente, Txema Bilbao.

Del mismo modo, indican que en la antigua vía subterránea de la citada zona, hay cien metros aproximados convertidos en un zarzal. «Solamente, queremos que limpien esa zona hasta el paso a nivel», subraya, antes de recordar que le gustaría que la estación de transferencias ubicada hace más de dos décadas se retirase de la zona actual, ubicada en un parque. «No tiene mucho sentido y lo lógico hubiera sido realizarlo en una zona industrial», apunta. Otro vecino de esta zona también pide la instalación de baños públicos como los que ya están habilitados en otras zonas de la localidad.

TABIRA

Mejorar el mobiliario

En este barrio, otro residente pide que arreglen un poco los bancos y el entorno. «Ha habido bastantes quejas. Además, también hemos tenido bastantes ratas en la plaza y en el paseo del barrio que lleva al campo de fútbol. Me gustaría por último que colocaran una pequeña bolera antigua en la superficie de cemento ubicada junto a la iglesia, al lado de la escultura de Néstor Basterretxea», resume otro vecino.

MADALENA

Pasos de cebra y desniveles

La asociaciación vecinal Auzo Alai insistió en la poca iluminación que hay en el barrio, además de señalar que la pintura de los pasos de cebra es inexistente en algunas zonas. «Además, hay varios puntos en los que las aceras tienen desniveles, la gente tropieza y son bastante peligrosos. Pedimos que reordenen el tráfico para así poder despejar un poco la afluencia, sobre todo en Frai Juan de Zumárraga», confiesan.

«Queremos poner de manifiesto la poca asistencia de los vecinos a la reunión, algunos de ellos se han quejado de la falta de información o bandos para su conocimiento. También insistimos en los daños producidos por algún que otro árbol, uno de ellos es protegido y están mirando desde el Ayuntamiento cómo actuar para poder quitarlo de la zona en la que está, con todas las garantías posibles. Los demás se revisarán según se vaya poniendo las quejas, ya que los que rodean a la ermita fueron inspeccionados y eran los más importantes«, confiesan.

Por otro lado, insisten en la instalación del baño público y lamentan el cableado eléctrico que cuelga todavía de edificio a edificio. «En cuanto a las ratas, nos indicaron desde el equipo de gobierno que se actúa cuando hay varias llamadas de vecinos en la misma zona, pero tardan porque es una empresa aparte e intentan que sean varias zonas en las que actuar. Por otro lado, en cuanto al alcantarillado, hay una zona inundable«, concluyen.