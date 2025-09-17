El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La visitas se llevarán a cabo entre los días 4 y 26 de octubre. Gerediaga Elkartea

El Duranguesado acogerá ocho visitas guiadas dentro de las Jornadas Europeas del Patrimonio

Con motivo del 25 aniversario, ofrecerán 250 actividades gratuitas centradas en la herencia arquitectónica de la comarca

Leire Merino

Leire Merino

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 15:28

El Duranguesado se suma un año más a las Jornadas Europeas del Patrimonio, una iniciativa del Consejo de Europa en colaboración con la Unión Europea que busca fomentar la participación ciudadana desde 2001. Este año, con motivo del 25 aniversario del proyecto, se han sumado más organizadores que en cualquier edición anterior, y durante el mes de octubre se ofrecerán más de 250 propuestas culturales gratuitas. La asociación Gerediaga será la encargada de coordinar la oferta de la zona junto a los ayuntamientos y la Diputación Foral de Bizkaia. El eje central de los actos será la herencia arquitectónica, que se acercará a la ciudadanía mediante ocho visitas guiadas en euskera (entre los días 4 y 26), talleres, exposiciones y actividades artísticas.

El programa comenzará en Berriz el día 4 con una excursión a su bolera, donde los participantes aprenderán de manera práctica sobre su construcción y función histórica. Al día siguiente, en Abadiño, la torre de Muntsaratz abrirá sus puertas para mostrar la mentalidad de sus constructores y habitantes a lo largo de los siglos. El día 11, en Garai, se visitará el recinto fortificado de Tromoitio. El 12, la visita comenzará explicando el origen de la explotación de mármol en las canteras de Mañaria y, a continuación, los visitantes conocerán la instalación realizada por el artista japonés Tadanori Yamaguchi y otras esculturas presentes en el lugar.

El 18, en Iurreta, se analizará la evolución de la arquitectura funeraria y del cementerio local. El 19, Mallabia ofrecerá un recorrido por los caseríos del barrio de Zengotita, mostrando las variantes arquitectónicas que han permitido el desarrollo de la sociedad durante más de 500 años. El 25, Otxandio centrará la visita en la plaza del pueblo, incluyendo el palacio del Ayuntamiento, el frontón, el paseo y la bolera. La programación concluirá el día 26 en Zaldibar, con el encuentro en la capilla centenaria dedicada a la Virgen del Milagro, decorada por el pintor vasco Juan de Aranoa, considerada una auténtica joya artística del territorio. Las personas interesadas pueden inscribirse en ondareabizkaia.eus.

