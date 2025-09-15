«En Durango, cada vez hay un mayor interés en la lectura y en los talleres culturales» La biblioteca Bizenta Mogel, distinguida con el premio Maria Moliner en la última edición, lanza programas sobre ciencia. filosofía y cine dirigidos a jóvenes y mayores

La biblioteca Bizenta Mogel de Durango, que recibió el premio especial Maria Moliner por el Ministerio de Cultura el año pasado, tiene claro que sin la lectura es imposible acceder al conocimiento y es algo que a su vez permite desarrollar a los ciudadanos como personas.

En su programación para el curso académico, que se llevará a cabo hasta junio de 2026, quiere fomentar la lectura y la participación activa de la ciudadanía con cerca de 400 plazas disponibles. «Los géneros más demandados por los vecinos son los relacionados con la historia, la literatura negra y la novela romántica», subraya su responsable Esti Albizu. Acercar la lectura a la gente joven es uno de los retos, en los que predomina el cómic, sobre todo, el manga y las novelas fantásticas. Para ello, el espacio ha diseñado una amplia oferta de actividades para el público adulto e infantil. Este año, además, destacan tres nuevos clubes de lectura centrados en filosofía, ciencia y cine, junto con un curso dedicado a la literatura de mujeres africanas. «Cada vez hay un mayor interés en la lectura y se acercan a la biblioteca », subraya la responsable. La música también copa un protagonismo especial, con un espacio para el análisis de discos emblemáticos de rock y soul, donde los participantes podrán realizar una escucha crítica y debatir sobre su contexto histórico y su impacto cultural.

También se dedicará a la exploración de literatura en euskera, con un enfoque en narrativa, ensayo, cómic y poesía y habrá un espacio para analizar cómo los cómics abordan temas sociales, políticos y culturales relevantes en la actualidad. La ciencia, abordará por primera vez una reflexión sobre el impacto de las actividades humanas en la naturaleza y cómo los avances científicos abordan estos temas.

Desde 0 a 99 años

«Los clubes de lectura están dirigido a todos. Además, también hay talleres para bebés de 0 a 36 meses en los que se intenta acercar el hábito de leer desde la emoción y narración oral a bebés, también tenemos clubes para familias, preadolescentes, adolescentes… En adultos tenemos de inteligencia emocional, cómics y hay otro sobre pedagogía en euskera», confiesa Albisu. El centro cuenta con 21.895 usuarios -la población es de algo más de 30.000 habitantes- y aborda programas con los centros escolares con el objetivo de fomentar la lectura en los estudiantes y apoyar sus procesos educativosy visitas a la biblioteca hasta adultos. «Es un pueblo en el que se lee mucho y es un espacio en el que se congregan personas desde 0 hasta los 99 años», señala con orgullo Albisu, que resalta la colaboración realizada este año con la cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU.

El plazo de inscripción para todas las actividades estará abierto hasta el 20 de septiembre. Las plazas son limitadas y, en caso de que la demanda sea mayor que la oferta, se realizará un sorteo entre todas las personas inscritas. «Al apuntarse, cada participante adquiere el compromiso de acudir a todas las sesiones del taller o club elegido», subrayó ayer el Consistorio.

