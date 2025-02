Durango reúne compras, gastronomía y entretenimiento en Landako Gunea

Javier García Legorburu DURANGO Viernes, 21 de febrero 2025, 18:40 Comenta Compartir

Visibilizar los negocios locales de Durango. Con este objetivo, la asociación de comerciantes y hostelería de la comarca, Dendak Bai, celebra hasta mañana un evento que se ha consolidado como una referencia para los bares, tiendas y servicios del municipio y que cumple su vigésimo aniversario.

«El evento pretende representar la calle comercial de un pueblo. Es una fiesta de los establecimientos y es muy importante visibilizar la labor de cada negocio y la asociación», explica Alex Palacios, presidente de un colectivo que reúne a 201 socios. En 2023 la iniciativa 'Feria de Oportunidades' evolucionó hasta convertirse en el actual 'Dendak Bai Fest, ampliando su alcance y dando cabida a todo tipo de negocios locales, que estarán presentes hoy de 10.00 a 21.00 horas y mañana, de 11.00 a 14.00.

Además del tradicional 'outlet' con productos a precios especiales, el evento contará con una zona de gastronomía, talleres y animación para todas las edades. Asimismo, el txikipark, espacio de juego libre infantil, instalado en colaboración con el Ayuntamiento de la villa, permanecerá abierto durante toda la feria en su mismo horario. La ropa es uno de los artículos más deseados, como explica Agurne Azkarate, de la tienda Oliver. «La gente busca chollos y he traído colección de temporada, también para chicos. Hay mucha gente que no entra en la tienda física porque le da vergüenza o piensa que no va a encontrar nada. Este espacio abierto es una manera de dar a conocer el negocio local. También sobresalen las camisetas, pantalones y sudaderas de entre 10 y 20 euros. Son prendas buenas y la gente aprovecha para comprar», explica Azkarate, que confiesa que los inicios de ese evento fueron «una bomba, con la gente apilándose como en las rebajas de El Corte Inglés».

Además, este año todas las compras realizadas desde el pasado día 13 hasta mañana, tanto en los establecimientos adheridos a la asociación como en el propio evento, podrán participar en el sorteo de cinco tarjetas 'Durango Oparitu' de 100 euros cada una. Para ello, será necesario escanear el código QR disponible en los carteles y subir el ticket de compra junto con los datos del participante.

Gildas, perfumería, librería...

La hostelería en general, y las gildas en particular, serán otro de los grandes atractivos de la cita. «Es una forma de representar lo que se hace en el bar. Hay todo tipo de gildas. Con mayonesa, tartufo, salsa rosa, jalapeños, vegetarianas, setas.. con huevo y sin huevo. También acompañamos con varios vinos y es una manera de buscar alternativa para que la gente disfrute de este producto y tome de aperitivo. La experiencia siempre es positiva para los hosteleros, llevo viniendo cuatro ediciones. Es importante visibilizar nuestro producto y que se nos vea. Es una gozada», resume Jon Biota, del bar Amalur.

Este evento, que el año pasado superó los 15.000 visitantes, reune una amplia selección de productos y servicios, incluyendo moda infantil y adulta, ropa deportiva, lencería, peluquería, librería y servicios de marketing y publicidad. Para complementar la experiencia, el evento contará con un programa de actividades y hoy, a las once de la mañana, habrá un taller de cocina infantil de la mano de Gozatu Gozotegia. A las 12.30, Kids&Us ofrecerá su tradicional cuentacuentos en inglés. Y a las 17.00, la perfumería Sanchotena animará la jornada con un divertido y entretenido bingo olfativo.

