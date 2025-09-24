Durango prohíbe los botellones, con sanciones que pueden alcanzar los 1.000 euros por persona El gobierno municipal aprueba una ordenanza para garantizar el descanso vecinal ante las quejas originadas por el ruido y la suciedad

Javier García Legorburu DURANGO Miércoles, 24 de septiembre 2025

Vecinos de Durango han señalado en los últimos meses que el ruido, la suciedad y peleas así como los actos de vandalismo o daños materiales, especialmente en vehículos y portales, se suceden en la localidad y como ya adelantó EL CORREO, consideraban necesaria este mismo mes una regulación del consumo de alcohol.

El Ayuntamiento de Durango, con el objetivo de proteger la salud pública, el respeto al entorno urbano, el derecho al descanso vecinal y garantizar una convivencia pacífica, ha aprobado en el pleno de esta tarde una ordenanza por la «queda expresamente prohibido los botellones en la calles, con sanciones que podrían oscilar entre 100 y 1.000 euros».

El pasado mes de junio, el Consistorio de la villa abrió una consulta pública para regular el consumo de alcohol en espacios públicos y tenía como propósito recoger las opiniones y aportaciones de la ciudadanía sobre diversos aspectos. «Es una iniciativa que responde a la necesidad de mejorar la convivencia y el bienestar en la villa, al tiempo que se abordan las molestias que genera el consumo no autorizado de alcohol en la vía pública, como ruidos, suciedad, alteración del descanso vecinal y deterioro del entorno urbano», subrayan fuentes municipales.

Esta normativa surge tras un proceso participativo llevado a cabo a través de Parte Hartu, en el que el 86 % de las personas participantes manifestó su apoyo a la elaboración de esta regulación. Algunas de las zonas más problemáticas identificadas son Santa María y el casco viejo y la plazoleta Matute. Un vecino afectado explica que «los jóvenes llegan con las botellas y ocupan el solar, los bancos y las calles contiguas, incluido el callejón cercano a estas casas. Y las dejan en cualquier sitio, con vasos llenos de bebidas. Los botellones se repiten durante muchos fines de semana, algo que se incrementa peligrosamente en fiestas de San Fausto o Durangoko Azoka», subraya.

Desde la asociación vecinal del casco viejo, indican que «la gran mayoría de los vecinos están en contra del consumo en la calle». «También se producen actos incívicos, falta de respeto y reivindicamos la seguridad», confiesa

Congelación de todos los impuestos para el año 2026

Por otro lado, el Gobierno Municipal de Durango también ha aprobado esta tarde la propuesta de modificación de las ordenanzas fiscales para el año 2026 con los votos a favor de PNV, PSE y PP y el voto en contra de EH Bildu y Herriaren Eskubidea, confirmando que todos los impuestos y tasas municipales se mantendrán congelados, sin incrementos, cumpliendo así con el compromiso adquirido de no aumentar la presión fiscal sobre la ciudadanía.

Por otro lado, se han introducido mejoras sociales importantes, como la flexibilización de los requisitos para acceder a bonificaciones por desempleo en las tasas de residuos y alcantarillado, sustituyendo la obligación de estar inscrito en Lanbide por un documento acreditativo de la situación de desempleo, más acorde con la finalidad de estas ayudas.

En el ámbito medioambiental, se han facilitado las condiciones para acceder a la bonificación por el uso del contenedor marrón, mejorando los plazos de cómputo y la gestión del padrón.

A su vez, destaca la creación de una nueva tasa vinculada a la futura Tarjeta Ciudadana, un instrumento en desarrollo que contará con su propia ordenanza específica. Esta tarjeta permitirá el acceso a distintos servicios municipales como instalaciones deportivas, bibliotecas, contenedores de residuos orgánicos, identificación en cajeros ciudadanos, y el uso del servicio de taxi para personas mayores.

2,1 millones de euros de modificación de crédito

El Ayuntamiento de Durango ha aprobado en el pleno de este miércoles, una importante modificación de crédito por valor de 2.123.308 euros, destinada a impulsar mejoras relevantes en distintos ámbitos del municipio. Esta inversión permitirá actuar en infraestructuras deportivas, equipamientos municipales, servicios básicos y planificación urbanística, respondiendo así a las necesidades actuales de la ciudadanía.

Una de las actuaciones más destacadas es la dotación de 1.315.208 euros para licitar las obras de los nuevos vestuarios de las piscinas municipales. La demolición ya ha sido adjudicada y los trabajos comenzarán en las próximas semanas, mientras que el proyecto constructivo se encuentra en fase final, pendiente de los últimos ajustes. Esta actuación representa un avance significativo para renovar y modernizar una infraestructura muy utilizada por la población.

En el ámbito deportivo, también se contempla una inversión de 90.500 euros para redactar tanto el anteproyecto como el proyecto de ejecución del nuevo campo de fútbol de Tabira, una demanda reiterada por parte de entidades deportivas locales y la ciudadanía. Además, el Ayuntamiento invertirá 450.000 euros en la adquisición de un camión grúa para la brigada municipal, que permitirá mejorar el servicio de mantenimiento urbano y responder con mayor eficacia a las necesidades operativas del día a día.

Por otra parte, se han previsto 180.000 euros para la renovación del arbolado en la calle Zumalakarregi, dentro de un plan más amplio de mejora del entorno urbano y sostenibilidad. Asimismo, se destinarán 72.600 euros para actualizar las normas subsidiarias urbanísticas del entorno ferroviario, con el objetivo de adecuar el planeamiento a los retos futuros del municipio. En el ámbito de la seguridad ciudadana, se ha aprobado una partida de 15.000 euros para la renovación de los uniformes de la Policía Municipal.