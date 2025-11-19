Durango invertirá 1,5 millones de euros para completar la reurbanización de Antso Estegiz La renovación de las infraestructuras, la instalación de pavimentos drenantes y la creación de espacios destinados a los peatones y la construcción de un nuevo aparcamiento con más de 90 plazas, entre las medidas de esta nueva fase

El proyecto de reurbanización de Antso Estegiz es uno de los proyectos más estratégicos. La segunda fase abarcará el tramo comprendido entre Erretentxu y Komentukalea y el objetivo principal de esta intervención es renovar la infraestructura del área, mejorando la accesibilidad, la seguridad y la convivencia entre peatones y vehículos.

Esta fase incluye la mejora de la vía pública, con un diseño accesible y seguro para los peatones, la renovación de las infraestructuras de servicios urbanos, la instalación de pavimentos drenantes para mejorar la sostenibilidad del drenaje urbano y la creación de espacios destinados a los peatones, lo que también contribuirá a una mayor seguridad vial. Por tanto, se dará continuidad a la fase 1, inaugurada a mediados del pasado año.

Además, se instalará un sistema de control de accesos mediante cámaras, que estará integrado en el sistema de vigilancia del Casco Histórico. Esta medida tiene como objetivo reducir el tráfico vehicular en la zona, mejorando la seguridad tanto para los residentes como para los peatones. El presupuesto total de la segunda fase de la reurbanización asciende a 1,5 millones de euros.

El plazo estimado para la ejecución de la obra de reurbanización es de 14 meses. El Consistorio tiene prevista la licitación de la obra, que comenzará en las próximas semanas. Estas obras comenzarán una vez que se habiliten los nuevos aparcamientos en Larrasoloeta. Esta fase de la reurbanización también implica la eliminación de 56 plazas de aparcamiento en el tramo de Antso Estegiz que será renovado. Sin embargo, estas plazas serán reemplazadas por un nuevo aparcamiento en Larrasoloeta, que contará con más de 90 plazas. Esta reubicación de las plazas no solo garantizará la disponibilidad de aparcamiento en la zona, sino que también contribuirá a reducir el tráfico de vehículos en el área reurbanizada, mejorando la calidad del aire y disminuyendo los niveles de ruido.

Mireia Elkoroiribe, alcaldesa de Durango, ha subrayado la importancia de comenzar ahora la reurbanización de Antso Estegiz. «El inicio de estas obras era necesario, pero sabíamos que debíamos abordar previamente el tema del aparcamiento para minimizar las molestias a las y los vecinos. La creación del nuevo parking en Larrasoloeta nos permite garantizar que el vecindario no pierda plazas de aparcamiento durante la reurbanización. Ahora, con esta solución, podemos avanzar con la obra de reurbanización de Antso Estegiz, por la que desde el inicio de la legislatura hemos apostado, una intervención estratégica que transformará esta área, mejorará la accesibilidad y la seguridad vial, y renovará el entorno urbano, convirtiéndolo en un espacio más funcional y atractivo para todos y todas», subrayó.

