Durango ejecutará la última fase para que la vía verde sea una realidad en 2026 El proyecto reurbanizará el trazado del tren entre las calles Ermodo y Ollería para 'coser' la cicatriz que separó la villa en dos hace un siglo

Coser' la cicatriz que separó el municipio de Durango en dos hace un siglo. Como ya adelantó EL CORREO el pasado mes de mayo, el Ayuntamiento ejecutará la última fase de obras para convertir el antiguo trazado del tren en una vía verde en 2026 por 1,2 millones de euros. El consistorió licitó ayer la fase II de la reurbanización, la más importante y compleja de este plan de transformación urbana que busca coser definitivamente las dos mitades de la villa tras el soterramiento ferroviario en 2012.

La intervención afecta a un tramo de unos 570 metros de longitud, entre las calles Ermodo y Ollería, en pleno centro urbano y se dividirá en dos zonas de actuación para minimizar las molestias vecinales. En la primera de ellas, se generará un eje verde peatonal totalmente accesible, integrando las fases anteriores y que permitirá conectar el parque de Ibaizabal con el espacio recuperado junto a Musika Eskola. Se rehabilitará el puente metálico histórico sobre el río Mañaria, construido a principios del siglo XX, que dejará de estar en desuso y pasará a ser un paso peatonal y ciclista.

Conexión con bidegorris

«La segunda zona que comienza en Matxinestarta supone la parte más compleja de la obra, ya que conecta varias calles principales del municipio, como Juan Mari Altuna y Ollería. Además, se proyecta la creación de zonas verdes, la conexión con los bidegorris ya existentes y la reordenación de aceras, pasos y aparcamientos», subrayaron ayer las fuentes municipales. Por otro lado, se reordenará el tráfico con pasos elevados en cruces estratégicos como Juan Mari Altuna y Ollería, se renovará la iluminación, el mobiliario urbano y se eliminarán las barreras arquitectónicas de la localidad.

