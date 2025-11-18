Durango acercará la cultura a la ciudadanía con una muestra itinerante La iniciativa impulsada por el Museo de Bellas Artes de Bilbao y la BBK quiere trabajar proyectos de impacto social positivo junto a los ayuntamientos de Bizkaia y la exposición se podrá ver en la plaza Ezkurdi del 1 al 8 de diciembre

La muestra podrá visitarse en la plaza Ezkurdi de la localidad, y constará de reproducciones de algunas obras de arte significativas relacionadas con esta temática, cuyos originales alberga el Museo de Bellas Artes de Bilbao

Javier García Legorburu Durango Martes, 18 de noviembre 2025, 16:33 Comenta Compartir

Del 1 al 8 de diciembre, Durango se convertirá en un museo al aire libre gracias a la exposición 'La Ruta del Arte', iniciativa que se enmarca en el programa Herriz Herri, impulsada por BBK y ayuntamientos bizkaitarras para promover acciones conjuntas de impacto social positivo.

Esta muestra itinerante es una iniciativa fruto de la colaboración entre BBK y el Museo de Bellas Artes de Bilbao, que pretende favorecer el acercamiento del arte y la cultura al territorio de Bizkaia y a la ciudadanía mediante reproducciones de obras de arte en alta calidad en espacios públicos y que llega a la villa gracias a la colaboración conjunta con el consistorio de esta localidad.

Bajo el lema 'Historias inmortales', la muestra podrá visitarse en la plaza Ezkurdi de la localidad, y constará de reproducciones de algunas obras de arte significativas relacionadas con esta temática, cuyos originales alberga el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Irán acompañadas por sus correspondientes audios explicativos (en euskera, castellano, inglés y francés) que podrán descargarse gratuitamente en los teléfonos móviles a través de un código QR.

Herriz Herri, impacto social positivo para Bizkaia

Tras el éxito cosechado en las primeras dos ediciones, BBK ha vuelto a poner en marcha el proyecto Herriz Herri, una iniciativa itinerante que se marca como objetivo llegar al máximo número de municipios de Bizkaia para trabajar conjuntamente proyectos con impacto social positivo, que promueven la igualdad de oportunidades, la integración social y el desarrollo sostenible, alineadas con la Agenda 2030 y los ODS. Una iniciativa a la que se han sumado ya 61 municipios bizkaitarras.