El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La muestra podrá visitarse en la plaza Ezkurdi de la localidad, y constará de reproducciones de algunas obras de arte significativas relacionadas con esta temática, cuyos originales alberga el Museo de Bellas Artes de Bilbao E.C.

Durango acercará la cultura a la ciudadanía con una muestra itinerante

La iniciativa impulsada por el Museo de Bellas Artes de Bilbao y la BBK quiere trabajar proyectos de impacto social positivo junto a los ayuntamientos de Bizkaia y la exposición se podrá ver en la plaza Ezkurdi del 1 al 8 de diciembre

Javier García Legorburu

Javier García Legorburu

Durango

Martes, 18 de noviembre 2025, 16:33

Comenta

Del 1 al 8 de diciembre, Durango se convertirá en un museo al aire libre gracias a la exposición 'La Ruta del Arte', iniciativa que se enmarca en el programa Herriz Herri, impulsada por BBK y ayuntamientos bizkaitarras para promover acciones conjuntas de impacto social positivo.

Esta muestra itinerante es una iniciativa fruto de la colaboración entre BBK y el Museo de Bellas Artes de Bilbao, que pretende favorecer el acercamiento del arte y la cultura al territorio de Bizkaia y a la ciudadanía mediante reproducciones de obras de arte en alta calidad en espacios públicos y que llega a la villa gracias a la colaboración conjunta con el consistorio de esta localidad.

Bajo el lema 'Historias inmortales', la muestra podrá visitarse en la plaza Ezkurdi de la localidad, y constará de reproducciones de algunas obras de arte significativas relacionadas con esta temática, cuyos originales alberga el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Irán acompañadas por sus correspondientes audios explicativos (en euskera, castellano, inglés y francés) que podrán descargarse gratuitamente en los teléfonos móviles a través de un código QR.

Herriz Herri, impacto social positivo para Bizkaia

Tras el éxito cosechado en las primeras dos ediciones, BBK ha vuelto a poner en marcha el proyecto Herriz Herri, una iniciativa itinerante que se marca como objetivo llegar al máximo número de municipios de Bizkaia para trabajar conjuntamente proyectos con impacto social positivo, que promueven la igualdad de oportunidades, la integración social y el desarrollo sostenible, alineadas con la Agenda 2030 y los ODS. Una iniciativa a la que se han sumado ya 61 municipios bizkaitarras.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El vacile de Paula Badosa a su ex David Broncano en las preguntas sobre sexo y dinero: «Más que tú»
  2. 2

    El PNV aparta a la concejala de Seguridad de Santurtzi acusada de filtrar un examen a un policía
  3. 3 El SEPE obligará a los que cobran un subsidio a presentar la declaración de la renta en 2026
  4. 4 Embiste a varios vehículos en Bilbao y luego rompe el cristal del coche patrulla que le llevaba detenido
  5. 5

    El asesino de Buesa y de su escolta queda en libertad tras 25 años en la cárcel
  6. 6 Alertan de que la situación de inseguridad ciudadana en Portugalete es «insostenible»
  7. 7 El jubilado que denuncia un «error» de la Seguridad Social: 45 años cotizados y 1.450 euros de pensión
  8. 8

    La carta íntegra que la profesora acosada de Plentzia escribió hace un año para denunciar su caso
  9. 9

    El Barça no da entradas al Athletic y frustra el viaje de los 600 rojiblancos que deseaban ir
  10. 10 La dura confesión de Dani Benítez: «Eran las ocho de la mañana, iba muy borracho, tenía que entrenar y me metí una raya de coca... Fue el mayor error de mi vida»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Durango acercará la cultura a la ciudadanía con una muestra itinerante

Durango acercará la cultura a la ciudadanía con una muestra itinerante