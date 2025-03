«Hay que dar visibilidad y reivindicar a las mujeres artistas»

Javier García Legorburu DURANGO Jueves, 6 de marzo 2025, 15:04 Comenta Compartir

Reivindicar el arte y dar valor a la labor de las mujeres. Garazi Arrizabalaga (1984) asumió las riendas del Museo de Arte e Historia de Durango hace casi una década y durante este recorrido, este espacio cultural ubicado junto al casco viejo de la localidad ha recibido la visita de numerosos colectivos, incluyendo a gran cantidad de escolares para adentrarse en este sector. El año pasado alcanzaron más de 20.000 visitas y dentro de la programación del 8 M, dará voz el próximo 5 de abril al encuentro «Voces», con presentaciones de libros sobre arte escritos por cuatro féminas y la celebración de una mesa redonda.

¿Qué balance realiza de la situación en los últimos años?

Cada año está recibiendo más visitantes, aunque no creo que sea lo más importante para un edificio como éste, sino ser parte de la vida cultural de la gente. Que la gente repita y vuelva a acudir por las diferentes actividades, exposiciones, visitas guiadas, conferencias… eso es lo que más interesa. No obstante, una manera fácil de saber si funciona o no es con los números y viendo cuánta gente viene al Museo y por suerte, podemos decir que superamos los registros cada año, alcanzando 21.328 personas en 2024. Para ser un museo local es una marca muy buena y estamos muy contentas.

Este espacio cultural acogió recientemente más de 50 trabajos del escultor Néstor Basterretxea, realizados entre los años 1940 y 2012, para conmemorar el centenario del nacimiento del artista bermeano. También fuimos sede de una de las actividades organizadas entre Euskal Herria y Sudamérica, junto al museo San Telmo y el Bellas Artes de Bilbao. Nos hemos colocado a nivel de ciudades importantes y estamos muy contentas de que Durango sea referente a nivel de exposiciones en Euskadi, aunque sea un pueblo.

Además, visita público de todas las edades

Ahora, se entiende como un espacio abierto, antes quizás estaba más dirigido a un público muy concreto. Ahora, hacemos actividades para todo tipo de públicos y está más abierto el espacio físicamente, creo que poco a poco está formando parte de la vida cultural. El cambio más grande ha sido, atrayendo a más gente, con público de diferentes edades, trabajando mucho con los colegios de la villa y fuera de la localidad. Prácticamente, todos los niños han estado en el museo desde los cinco años, es algo muy importante y haber conseguido esto es uno de los mayores logros.

El Museo también se une a la programación del 8M y albergará un encuentro entre voces de mujeres en abril para dar visibilidad a las artistas, reivindicando el feminismo e igualdad.

La iniciativa 'Ahotsak' es algo que ha surgido de forma puntual, pero queremos hacerlo una vez al año. Queremos dar voz a aquellas que no habíamos escuchado en la historia del arte. Yo cuando estudié la carrera, no estudiamos a ninguna mujer artista y en todos los libros aparecían hombres. Años después, he querido dar voz a aquellas que hablen de historia del arte desde el punto de vista de las mujeres. Quizás en los siguientes años enfocamos a otros colectivos como el colectivo LGTBI y o traemos autores de África, Asia y América con el objetivo de dar voz a otro tipo de personas que nos hable de otra historia del arte diferente.

Las cuatro mujeres son muy diferentes entre sí. Por un lado, está la artista vitoriana Dorleta Ortiz de Elguea, que ha hecho recopilación de 21 artistas vascos contemporáneos que han realizado obras sobre papel y quería presentar el libro. Luego está Cristina Gutiérrez y ha escrito un libro 'Por mujer, una historia desigual' y cuenta su propia historia como mujer artista, en primera persona lo que ha vivido en la sociedad. Después, la historiadora alavesa Isabel Mellén nos va a explicar el arte románico desde un punto de vista que no conocíamos y ella va a hablar sobre el sexo en el arte del románico, en el que figuran imágenes con muchos capiteles de escenas de sexo y mujeres dando a luz en una iglesia. Además, la divulgadora gallega Eugenia Tenenbaum, autora del libro 'Las mujeres detrás de Picasso', de aquellas que tuvieron relación con el pintor malagueño y su legado artístico. Queremos combinar épocas del arte y experiencias muy diferentes.

¿Alguna otra próxima muestra a destacar?

Justo antes, vamos a inaugurar una exposición de Fernando Beorlegi, un pintor de Eibar pero poco reconocido. Trabajó hasta sus últimos años y hace falta dar otro empujón a su vida mediante esta muestra de un artista un tanto surrealista, algo atípico en Euskadi y va a llamar mucho la atención. También tenemos una pequeña sorpresa y vamos a albergar a principios de junio y por primera vez, una exposición de un artista de 80 años de Durango que no ha expuesto nunca, Arnau Uriarte, y trabajó mucho con la asociación cultural Gerediaga y el promotor cultural y fundador de la Azoka, Leopoldo Zugaza. El primer cartel de la feria lo hizo él y es un artista que ha trabajado muchos años de forma autodidacta pero nunca ha querido exponer. Ahora, vamos a conseguir por primera vez hacer una muestra. Y para finales de julio, vamos a albergar una exposición sobre la historia del perfume, gracias a una coleccionista de la villa, Laura Rodríguez.

En cuanto al ámbito cultural, ¿qué destacaría de la villa?

Como organismo autónomo, hacemos muchas actividades. Es muy activo culturalmente porque es como debería ser porque es un pueblo de referencia y trabajamos unidas, con una programación diversa para públicos diferentes. Es un referente en cultura.

¿Cómo analiza la situación del arte en la comarca?

Creo que ha habido muchos artistas con cierto nivel que tienen más de 60 años y luego como un vacío más de nuestra edad. Al final, es más difícil poder dedicarse al arte y han acabado dejando, pero ha coincidido con una época muy difícil para dedicarse a eso. La gente joven, ahora con las redes sociales, están consiguiendo llegar a otro tipo de público para visibilizar sus obras no solo en galería o en un museo, sino a través de las redes sociales de esa manera. Ha cambiado la forma.

¿Cómo observan el arte las nuevas generaciones?

Lo que más llama la atención es el arte abstracto y los más pequeños lo relacionan con chapuza. Hay que decirles que eso no es así, es algo que lo tienes que sacar de alguna manera, sin que nadie te diga cómo hacerlo. Hasta que nadie te dice eso, sacas el sol de otra manera. El intentar ver cosas figurativas en el arte abstracto.

¿Qué puede ver actualmente el aficionado al arte que visitara el espacio cultural?

Actualmente, se puede ver la muestra de Mikel Lertxundi, hasta el 30 de marzo. Me parece interesante que siempre se le reconoce como escultor pero ha trabajado otras técnicas como fotografía, el dibujo, la pintura, el grabado. En esta muestra, se puede ver todo esto, normalmente, se muestra las esculturas y se ha podido ver otras facetas del artista, sin dejar a un lado las esculturas.

Las otras plantas, baja y segunda, albergan las muestras temporales. En la primera planta, está la sala de historia de Durango permanente, con el objetivo de conocer la villa desde la prehistoria hasta la actualidad y la tercera planta, de arte contemporáneo vasco.