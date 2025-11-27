Más de un centenar de artistas plásticos expondrán sus trabajos en la Azoka 200 obras entre esculturas, pinturas y grabados pasarán por el mayor escaparate del arte vasco que acoge Durango del 4 al 8 de diciembre

Javier García Legorburu Durango

Más de 120 escultores se reunieron hace tres años y crearon la asociación Eskuahaldunak para poner en valor el arte vasco. Esta vez, coincidiendo con la Azoka de Durango, el colectivo, al que se han sumado representantes de todas las disciplinas plásticas, unirán fuerzas para acercar su producción al público. Más de 1.200 metros cuadrados de superficie expositiva, repartidos en seis espacios, convertirán la zona cercana a Landako y Madalena en una vasta galería que acogerá del 4 al 8 de diciembre el mayor evento artístico con 200 obras de esculturas, pinturas y grabados.

«En la tercera edición de esta iniciativa, queremos resaltar el gran nivel de los artistas de Bizkaia, Gipuzkoa, Araba, Navarra o Iparralde –ha explicado la elorriarra Ana Herranz, miembro del colectivo–. Hay que potenciar y reivindicar las artes plásticas», subrayó en la presentación realizada esta mañana en la villa. En la misma línea se expresó el presidente de la asociación, Guillermo Olmo, para quien la Azoka es «el mejor escaparate» para mostrar un acervo cultural que incluye muchas disciplinas. A la escultura se añaden la pintura, el grabado o la fotografía, una producción diversa, de calidad y con ascendente en la sociedad. «Lo que hace falta es normalizar la presencia de las artes plásticas en la Azoka, sentar las bases para que sea una constante en próximas ediciones», resaltó.

Libro y proyecciones

En este sentido, Olmo tuvo palabras de agradecimiento para el Ayuntamiento de Durango, el Gobierno vasco y las diputaciones de Gipuzkoa y Álava por su apoyo. El jueves, 4 de diciembre, con la inauguración del espacio a las 18.00 horas, se realizará un pequeño homenaje al escultor de Andoain, Iñaki Olazábal, fallecido este año. Considerado uno de los artistas de la generación 'postGaur', destacó por el uso del zinc, material que empleaba para diseñar sus esculturas.

El viernes se presentará el libro 'Euskal eskultura gaur' (2 tomos), en el que participan más de 160 artistas vascos dedicados a la escultura. El sábado será el momento de la reflexión y el debate sobre la situación del arte con diferentes ponencias. A juicio de Olmo, «hay que garantizar espacios expositivos para los autores vascos» en un panorama rendido al turismo cultural que potencia, dijo, a «los artistas foráneos». La cita servirá de escenario para premiar la trayectoria del artista Ricardo Ugarte, de 83 años. El domingo habrá juegos de luces sobre una escultura, seguido de la proyección de cortometrajes sobre Jorge Oteiza y el Guggenheim.

Para Jose Ramón Elorriaga, vecino de Algorta, si algo tienen en común las artes plásticas es su capacidad para trascender fórmulas convencionales, como demuestran los grafiti. «La gente está rompiéndose la cabeza por hacer y crear arte en los talleres de Euskadi, formándose, viajando y conociendo las tendencias más actuales y rompedoras. Son –señaló– un laboratorio permanente y queremos sacar a la luz esa labor para que la gente se acerque y aprecie el valor de estas obras».

Mientras, el durangués Rai Bikandi apuesta por «consolidar» esta feria de la escultura y ampliar a otras disciplinas artísticas y la actividad cultural. Además, el gerente de Gerediaga Elkartea y organizadora de la Azoka, Beñat Gaztelurrutia, resaltó la gran iniciativa artística de estos escultores en la feria cultural.