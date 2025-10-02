El barrio Muntsaratz de Abadiño seguirá sin autobús directo a Bilbao entre semana La Diputación ha rechazado la petición del Ayuntamiento de habilitar esta parada, así como otras solicitudes para mejorar el servicio de Bizkaibus en el municipio

Leire Merino Abadiño Jueves, 2 de octubre 2025, 17:23

La línea A3923 (Elorrio-Bilbao) continuará sin detenerse en el barrio de Abadiño, Muntsaratz, los días laborables. Así lo ha confirmado el Departamento de Transportes, Movilidad y Turismo de la Diputación Foral de Bizkaia, que ha descartado la propuesta trasladada por el Ayuntamiento y respaldada por cerca de 500 firmas recogidas entre los vecinos de la zona. Según el ente foral, habilitar la parada supondría un deterioro del servicio para quienes parten desde Elorrio, ya que incrementaría la duración de su viaje. Ante este argumento, el alcalde Mikel Urrutia ha mostrado su desacuerdo. «No entendemos que se hable de pérdida de calidad cuando lo que pedimos responde a una necesidad real de los residentes», ha asegurado.

Del mismo modo, el Consistorio también planteó prolongar la línea A3933 (Bilbao-Durango) hasta el barrio abadiñarra con una frecuencia de una hora; no obstante, la medida ha sido considerada inviable por motivos económicos. «Hemos buscado alternativas razonables y asumibles, pero ninguna ha llegado a ser aceptada», ha lamentado la teniente de alcalde Edurne Maguregi. Tampoco han prosperado otras solicitudes como la mejora de la accesibilidad en las paradas al lado del Hostal San Blas, la creación de una prestación nocturna los sábados o el refuerzo de frecuencias durante la feria de San Blas. Asimismo, se ha desestimado por el momento la instalación de paneles informativos en varias zonas periféricas.

El único proyecto aprobado ha sido la modificación del recorrido y los horarios de la línea A3924, que conecta la localidad con el campus de la Universidad del País Vasco (UPV). Con este cambio, los autobuses de las 6.35 y 7.35 horas, que antes partían de Durango, tienen ahora su origen en Elorrio y realizan paradas en Muntsaratz, Zelaieta y Zubibitarte. Esto garantiza a los jóvenes no tener que realizar transbordos en su trayecto. Además, el nuevo horario ofrece a los estudiantes que se dirigen a Bilbao la posibilidad de enlazar en Durango con el autobús de Ondarroa, con tan solo cinco minutos de espera, mejorando así la coordinación entre servicios.

El equipo de gobierno local considera insuficiente la respuesta que han recibido a prácticamente todas sus peticiones. «La Diputación no está atendiendo las demandas y así no se da solución a un problema de movilidad que afecta a muchos vecinos», ha subrayado Urrutia. Maguregi, por su parte, ha insistido en que no se darán por vencidos. «Vamos a presentar alegaciones en la próxima licitación de Bizkaibus y seguiremos trabajando a fin de mejorar el transporte público en el municipio».