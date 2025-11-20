El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo Un accidente provoca cuatro kilómetros de retenciones en la AP-8 en Amorebieta
Jueves, 20 de noviembre 2025, 08:37

Un accidente en la AP-8 en Amorebieta este miércoles está provocando retenciones de cuatro kilómetros en sentido Cantabria. El siniestro, ocurrido a las 5.45 horas y en el que un vehículo se ha salido de la calzada, ha obligado a cortar dos carriles, lo que genera una larga caravana en la zona.

En el siniestro, una persona ha resultado herida y trasladada al hospital de Galdakao, según han informado desde el Departamento de Seguridad. Por otra parte, otro accidente ocurrido en la A-8 en Santurzi ha generado retenciones. Una situación que se está normalizando tras ser retirado el vehículo de la calzada.

Mapa del tráfico en Bizkaia. Consulta aquí .

