Abadiño organiza una campaña solidaria de recogida de juguetes este miércoles y jueves Los objetos en buen estado se recogerán en las escuelas y haurreskolas de Traña-Matiena y Zelaieta, y en el instituto de Educación Secundaria

Javier García Legorburu Abadiño Lunes, 24 de noviembre 2025, 18:33

El Ayuntamiento de Abadiño, en colaboración con los centros escolares del municipio, llevará a cabo este miércoles y jueves una campaña solidaria de recogida de juguetes en buen estado. Los puntos de recogida estarán habilitados en las escuelas y haurrreskolas de Traña-Matiena y Zelaieta, y en el Instituto de Educación Secundaria de Traña-Matiena.

Desde el Ayuntamiento se anima a las familias a donar juguetes que estén en buen uso y en buen estado, para que otros niños y niñas del municipio puedan disfrutarlos en estas fechas tan especiales. Todos los juguetes recogidos se destinarán a personas usuarias del Banco de Alimentos y a personas en situación de vulnerabilidad, garantizando que ningún pequeño se quede sin ilusión. La campaña se enmarca en el programa intergeneracional Adarrak Sustar desarrollado por la entidad Sormening, en el que jóvenes del instituto y personas mayores voluntarias colaboran en el diseño de la cartelería, difusión, organización y apoyo durante la recogida.