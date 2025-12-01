Abadiño impulsa una campaña solidaria de recogida de alimentos y productos de primera necesidad La iniciativa busca reforzar la labor del Banco de Alimentos con la colaboración de centros escolares y voluntarios

El Ayuntamiento de Abadiño, en colaboración con los centros escolares del municipio y con la empresa Sormenig, responsable de gestionar programas sociales y comunitarios, pondrá en marcha los días 3 y 4 de diciembre una nueva campaña solidaria de recogida de alimentos no perecederos y productos de higiene. La iniciativa busca apoyar a las familias más vulnerables de la localidad y reforzar la labor que desarrolla el Banco de Alimentos.

Durante los últimos meses, las aportaciones a la organización encargada de recoger y distribuir los artículos de primera necesidad han descendido de manera notable, lo que ha afectado a su capacidad a la hora de atender a todos los que requieren apoyo. Por ello, el Consistorio hace un llamamiento a la ciudadanía con el propósito de que se sume a este plan solidario en la medida de sus posibilidades.

Las donaciones se podrán entregar en la Escuela Pública de Zelaieta, en el Instituto de Educación Secundaria y en la Escuela Pública de Traña-Matiena y en las Haurreskolas de ambos barrios. De igual manera, en el supermercado BM de la zona, habrá una recolecta especial con la participación de voluntarios. Entre las cosas más necesarias se encuentran el aceite, azúcar, harina, café, cacao, tomate en conserva o atún. Asimismo, se necesita gel, champú, pasta de dientes, compresas o pañales.

Por su parte, la concejala de Bienestar Social, Edurne Maguregi, ha recordado que «cada donación, por pequeña que sea, representa un abrazo solidario para otra familia de Abadiño» y ha subrayado que la solidaridad es «una seña de identidad de nuestro pueblo».

