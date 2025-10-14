Más de 650 alegaciones cuestionan el nuevo polígono industrial de Elorrio Vecinos y asociaciones ecologistas denuncian «la pérdida de suelo agrícola» y la «falta de coherencia urbanística» en un plan impulsado con el apoyo del PNV y EH Bildu

Leire Merino Elorrio Martes, 14 de octubre 2025, 17:34

El Plan Parcial de Pulla-Azkarreta (sector S-7.1), impulsado con el objetivo de construir un nuevo polígono industrial en Elorrio, ha recibido 658 alegaciones presentadas por vecinos, colectivos locales y las principales asociaciones ecologistas de Euskadi. La cifra adquiere especial relevancia al haberse desarrollado el periodo de exposición pública en pleno mes de agosto y durante las fiestas patronales, lo que refleja, según la Coordinadora Vecinal del municipio, «una intensa preocupación frente a la propuesta ofertada».

Está previsto que el proyecto de urbanización ocupe 105.630 metros cuadrados. Según el plan, la mitad de esta superficie se destinará a áreas privadas, uso industrial, equipamiento y huertas, mientras que el resto se reservará para uso público, como infraestructuras, zonas verdes y equipamientos comunes.

La Coordinadora y entidades como Ekologistak Martxan, Equo Berdeak y Ecologistas de Elorrio alertan de los riesgos de la iniciativa, que consideran «incompatible con un modelo de urbanismo sostenible». Denuncian que supondría «la pérdida irreversible de suelos agrícolas de alto valor, la alteración del paisaje rural y una contradicción con las políticas territoriales del propio Gobierno vasco». Por otro lado, los ecologistas advierten que afectaría «a hábitats y espacios de alimentación del visón europeo, especie en peligro crítico de extinción en Europa».

«El proyecto destruiría solares de gran importancia agrológica, un daño definitivo en el espacio y la soberanía alimentaria local», señala un portavoz de la asociación de vecinos. Además, critican que el Ayuntamiento haya paralizado la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), iniciada hace dos años, con el objetivo de dar prioridad a este desarrollo parcial. «Es una distorsión del proceso y una quiebra de la confianza ciudadana en la planificación urbanística», sostienen desde el colectivo.

Las asociaciones recuerdan que, a lo largo del procedimiento participativo de revisión del PGOU, la mayoría de las aportaciones ciudadanas defendieron la necesidad de preservar las zonas rurales. Impulsar ahora esto, señalan, «contradice la resolución colectiva y desvirtúa el sentido de la participación comunitaria por el que dicen apostar».

Asimismo, afirman que «en la comunidad autónoma hay alrededor de 200.000 metros cuadrados de terrenos dedicados a la industria que están contaminados o no se utilizan. Sin embargo, el Ayuntamiento está promoviendo nuevos parques industriales en áreas rurales, lo que va en contra de las Directrices de Ordenación Territorial y de los compromisos que se han hecho con la finalidad de regenerar el suelo urbano».

Por su parte, el colectivo de vecinos recuerda que el Ayuntamiento dio luz verde a la ejecución parcial del polígono en julio, con los votos a favor de EH Bildu y PNV y la oposición de Elkarrekin-Podemos. «Nuestro pueblo tiene alternativas. Lo que falta es coherencia y voluntad política», aseguran.