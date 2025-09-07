El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La Diputación vuelve a fumigar los bosques por la procesionaria 6 años después

El tratamiento aéreo se realizará a lo largo de este mes sobre 600 hectáreas a petición expresa de la asociación de forestalistas

Eva Molano

Eva Molano

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:53

No estaba entre los planes forales porque hay menos de 2.000 hectáreas de pinares infestadas por la plaga de la procesionaria, pero la Diputación ... volverá a fumigar los bosques vizcaínos seis años después para mermar el porcentaje de estas orugas tan dañinas por las pérdidas económicas que causan a los propietarios, sus «perniciosos efectos ambientales y sanitarios» y la degradación paisajística que producen. El tratamiento se aplicó por última vez en septiembre de 2019 y desde entonces se había descartado porque la afección no superaba las 2.000 hectáreas en toda Bizkaia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El aeropuerto elimina dos carriles en la zona de Llegadas para obligar a pagar por aparcar
  2. 2 Sylvan Adams, propietario del Israel Premier Tech: «Euskadi es un bastión de activistas de extrema izquierda y separatistas»
  3. 3 La historia más exitosa del negocio en el deporte: la familia que se hizo multimillonaria con un billete de 50 euros
  4. 4

    Un autobús se queda encajado en un túnel en Getxo
  5. 5

    «Que millones de infartados dejen de tomar betabloqueantes es una revolución mundial»
  6. 6

    Alarma en la Fiscalía por los menores tutelados víctimas de agresiones sexuales
  7. 7

    La gran noche de Uri Geller
  8. 8

    Un centenar de embarcaciones surcan la ría desde Santurtzi a Bilbao en una multitudinaria marcha a favor de Palestina
  9. 9

    Nuevo intento de okupación en un pabellón en Barakaldo: «Tenemos miedo, no podemos seguir así»
  10. 10

    Alcaraz, a la final con un recital ante la última leyenda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La Diputación vuelve a fumigar los bosques por la procesionaria 6 años después

La Diputación vuelve a fumigar los bosques por la procesionaria 6 años después