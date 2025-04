La Diputación reconoce que falló la prevención en la planta de reciclaje de Arraiz, pero no sancionará a la empresa

La Inspección de Trabajo de Bizkaia inició en marzo un procedimiento sancionador contra la empresa que gestiona la planta de tratamiento mecánico biológico (TMB) ... situada en el monte Arraiz por poner «en riesgo la seguridad y la salud» de los trabajadores al instarles a realizar labores para las que no existía un protocolo de prevención de riesgos.

La TMB fue inaugurada hace una década tras una inversión pública de 43 millones y depende de la Diputación y en concreto, de la sociedad pública Garbiker, que está adscrita al área de Medio Natural y Agricultura. Desde su puesta en funcionamiento, está gestionada por el conglomerado de empresas que forman la UTE TMB Arraiz. En octubre, un trabajador sufrió una intoxicación tras participar durante 10 días en las labores de limpieza del túnel de maduración en el que se prensan y se secan los residuos antes de ser enviados a incinerar o ser convertidos en compost.

La máquina se había averiado y la alternativa fue que se metieran en el foso con una retroexcavadora para limpiar el fondo. El profesional tuvo que ser atendido en un centro hospitalario por fuertes dolores de cabeza. Tenía niveles de monóxido de carbono «muy altos» en sangre. Las labores de limpieza de los túneles se estuvieron realizando «sin medidores de gases» ni «recursos preventivos». La evaluación de riesgos remitida a Inspección no contemplaba la exposición a monóxido de carbono ni que los palistas hicieran labores fuera de los almacenes.

En una comparecencia solicitada por EH Bildu a Arantza Atutxa, diputada de Medio Natural y Agricultura en las Juntas Generales, la diputada ha explicado que 10 operarios accedieron con la retroexcavadora durante dos semanas para realizar las labores y que solo uno de ellos refirió el malestar, sin causar baja, por lo que sufrió una «afección leve». Después, ha asegurado, se cambió la retroexcavadora con la que accedían al foso por otra máquina.

Desde el 18 de octubre ya no fue necesario que nadie más accediera al túnel tras repararse la avería. Fue en ese momento cuando desde la UTE se informó a Garbiker de lo ocurrido. La empresa foral requirió entonces información, protocolos y que intensificara la vigilancia. Y pidió tener también constancia inmediata de cualquier incidencia. «Las mediciones no se han realizado porque el 18 de octubre la máquina esta reparada y no es necesario que entre nadie más al túnel», ha aclarado Atutxa, que ha reconocido que «hay una obligación de realizar la evaluación de riesgos y que ese puesto y la tarea no disponían de ella. Una situación que no debía haber ocurrido», ha expuesto.

«Llueve sobre mojado»

Desde la Diputación, ha insistido Atutxa, se intensificó la vigilancia de la prevención tras tener conocimiento del incidente. Se realiza a tres niveles ya que, a los controles internos que realiza el conglomerado de empresas que gestiona la planta -la UTE Arraiz- se unen los de la sociedad foral Garbiker y los que se encarga a agentes y peritos externos. Desde el suceso se han girado 12 visitas. La Diputación cree que falló la prevención, pero tras las reuniones y el nuevo protocolo si vuelve a producirse la avería y tras la sanción de Inspección no ha abierto expediente por causa de este incidente.

«Han hecho que sus trabajadores llevan a cabo esa actividad, sin haber evaluado los riesgos y se inicia un procedimiento sancionador contra la mercantil por haber puesto en riesgo la seguridad y la salud de los mismos», ha relatado Raúl Méndez de EH Bildu, tras explicar que los trabajadores llevan años denunciando, incluso en las propias Juntas, «las carencias, averías, falta de mantenimiento, seguridad e higiene» y que ha expresado su preocupación porque «el incidente no hubiera sido comunicado a Garbiker hasta una vez solucionada la avería».

Desde Elkarrekin, Ricardo Moreno ha apuntado que «realizar labores no contempladas y para las que no existia protocolo de prevención, es una negligencia y llueve sobre mojado. No ha habido prevención, porque si no no tendría que haber habido reacción». Goyo Zurro (PSE) ha indicado que «esperamos que no se repitan ese tipo de incidentes y que desde Garbiker y el Departamento se han tomado medidas para correvir y prevenir». Por su parte, Jesús Lekerikabeaskoa, del PNV, ha explicado que «afortunadamente y por el tipo de suceso que ha sido, no ha habido baja alguna, ha sido un problema leve pero ello no implica que no se haya hecho nada. La Inspección ha sancionado y la Diputación ha solicitado información y se ha implementado un protocolo».