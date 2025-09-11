La Diputación inicia las obras para reconstruir la cubierta de Molinos Vascos

La Diputación ha anunciado el inicio de los trabajos para reconstruir la cubierta de Molinos Vascos, el emblemático edificio de Punta Zorroza que fue declarado ... monumento en 2009. El progresivo deterioro del inmueble, de titularidad privada, ha obligado al Gobierno vizcaíno a actuar de forma subsidiaria para evitar la «ruina irreversible». Según ha denunciado la portavoz foral y responsable del área de Cultura, Leixuri Arrizabalaga, la «inacción» de los propietarios, la sociedad Acsa, va a provocar que la administración se vea obligada a destinar 1,2 millones a unas obras que se van a prolongar durante seis meses con el objetivo de preservar la estructura.

Los estudios preliminares realizados por los técnicos forales hace algunos meses identificaron que el tejado del inmueble sufría desplomes más o menos habituales y que contenía 19 toneladas de amianto que había que retirar de forma urgente. Los derrumbes provocan que se disperse en el ambiente y han generado una importante alarma entre los vecinos del entorno. Hasta que las máquinas y los obreros desembarquen en Punta Zorroza los Bomberos de Bilbao se han estado encargando de que nadie acceda a la zona tanto por el estado de ruina como por el peligro de respirar las fibras nocivas. El Ayuntamiento se llegó a plantear apuntalar el inmueble.

El edificio de los Grandes Molinos Vascos data de 1923 y fue obra de Federico de Ugalde y Echevarría. Una de sus particularidades que lo hacen tan especial es que dispone de un sistema de silos que aún se conserva. Tiene cinco plantas y llegó a sumar la maquinaria correspondiente a 29 molinos. La harinera que acogía el inmueble empezó a funcionar en 1925, pero cesó su actividad apenas cuatro años después por el incremento del precio del trigo y las malas cosechas. Los llamamientos a Acsa para que impida el deterioro han sido numerosos los últimos años y han llegado desde diferentes instituciones: la Diputación, el Ayuntamiento, las Juntas Generales...

La reforma que va a acometer el Gobierno foral forma parte del pacto presupuestario alcanzado el pasado diciembre por PNV y PSE con EH Bildu. Primero se redactó el plan de obra y ahora ha llegado el momento de ejecutarlas. Las labores arrancarán con la descontaminación generada por la caída de una parte del tejado de uralita. Una vez que sea eliminada totalmente la vieja cubierta arrancará la fase de reconstrucción. El edificio mantendrá sus características arquitectónicas y su edificabilidad.