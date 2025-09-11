El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Yvonne Iturgaiz

La Diputación inicia las obras para reconstruir la cubierta de Molinos Vascos

Invertirá 1,2 millones para salvar la estructura del edificio, de alto valor patrimonial, ante «la inacción de su propietario»

Octavio Igea

Octavio Igea

Jueves, 11 de septiembre 2025, 13:46

La Diputación ha anunciado el inicio de los trabajos para reconstruir la cubierta de Molinos Vascos, el emblemático edificio de Punta Zorroza que fue declarado ... monumento en 2009. El progresivo deterioro del inmueble, de titularidad privada, ha obligado al Gobierno vizcaíno a actuar de forma subsidiaria para evitar la «ruina irreversible». Según ha denunciado la portavoz foral y responsable del área de Cultura, Leixuri Arrizabalaga, la «inacción» de los propietarios, la sociedad Acsa, va a provocar que la administración se vea obligada a destinar 1,2 millones a unas obras que se van a prolongar durante seis meses con el objetivo de preservar la estructura.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  2. 2

    No hay café para todos en la Plaza Nueva
  3. 3

    Acoso y derribo a la alcaldesa de un pueblo burgalés: agreden a su marido en la localidad a la que huyeron
  4. 4

    El tratamiento para crecer de un menor enfrenta a su familia con Salud en los tribunales
  5. 5

    Matan en Utah a un líder juvenil conservador de un tiro en el cuello durante una charla: «Es un mártir de la verdad», dice Trump
  6. 6 Así fue el descuido de Yeray: «No tenía el bote de repuesto y fruto del estrés decidí tomarme la pastilla de mi pareja»
  7. 7

    Laporte, en Bilbao a la espera de una resolución inminente de su caso
  8. 8

    Las mascarillas desechables del covid se han convertido en una «bomba de relojería» para nuestra salud
  9. 9

    «Sobre las familias de los suicidas recae cierta vergüenza y un sentido de aislamiento»
  10. 10

    Polonia cierra sus fronteras aéreas con Bielorrusia y Ucrania

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La Diputación inicia las obras para reconstruir la cubierta de Molinos Vascos

La Diputación inicia las obras para reconstruir la cubierta de Molinos Vascos