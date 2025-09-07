El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Detenidos dos hombres por agredir sexualmente a una mujer que dormía en un pabellón

Los arrestados le realizaron tocamientos en reiteradas ocasiones empleando la fuerza

A. P.

Domingo, 7 de septiembre 2025, 13:05

La Ertzaintza ha detenido esta semana a dos hombres de 36 y 38 años en Bilbao por su presunta implicación en un delito contra la libertad sexual. Los arrestados realizaron tocamientos de índole sexual a una mujer que se encontraba pernoctando en un pabellón ocupado habitualmente por personas sin recursos.

Las detenciones se han llevado a el lunes y ayer, sábado. El lunes, la mujer denunció que los dos hombres la habían agredido sexualmente de forma reiterada a través de tocamientos realizados con violencia. Debido a su situación personal, la víctima comenzó a pernoctar en un edificio abandonado en el barrio bilbaíno de Zorrozaurre, donde duermen otras personas con contextos similares.

En ese lugar, los dos hombres intentaron mantener relaciones sexuales a lo que se negó de forma contundente. En reiteradas ocasiones, los dos individuos continuaron con la misma actitud de acoso y, ante la negativa continua de la víctima, le realizaron tocamientos en sus partes íntimas utilizando la fuerza física. El pasado lunes, la situación se volvió más desagradable y, uno de los dos hombres la abordó de forma violenta agrediéndola física y sexualmente hasta que consiguió zafarse del individuo y huir.

Acto seguido, solicitó al 112 y una patrulla detuvo en ese lugar a uno de sus agresores, que fue puesto a disposición judicial al día siguiente. La otra persona, que en ocasiones anteriores había participado en el acoso y conductas ilícitas hacía la víctima, fue localizado y detenido a última hora de la tarde de ayer en Bilbao. Este último arrestado continúa en dependencias policiales hasta la finalización de las diligencias pertinentes y será trasladado al Juzgado de Guardia de Bilbao en las próximas horas.

