Gaviotas en playa de Ereaga. Luis Ángel Gómez

Detectan gripe aviar en gaviotas de la costa de Bizkaia

El Departamento de Salud del Gobierno vasco recomienda a los ayuntamientos reforzar las medidas preventivas

Leire Moro

Leire Moro

Jueves, 28 de agosto 2025, 15:28

El Departamento de Salud del Gobierno vasco ha comunicado que en las últimas semanas se han identificado algunos casos de gripe aviar en gaviotas, principalmente, en la costa vizcaína. A través de su Dirección de Salud Pública, ha asegurado que el riesgo de contagio de la población en general «es muy bajo». Y afirman que «la situación está bajo control» y que no hay motivos para la alarma de la población.

Ante esta situación, y siguiendo las recomendaciones técnicas internacionales, Salud Pública recomienda a los ayuntamientos, especialmente a los costeros, que «intensifiquen las medidas de prevención y vigilancia» con el fin de proteger la seguridad de las personas que trabajan en las tareas de limpieza y mantenimiento de los espacios públicos.

En algunos momentos puntuales del día, se concentran muchas aves silvestres, especialmente gaviotas, en algunas zonas públicas. Desde Salud señalan que las medidas preventivas a tener en cuenta solo tienen el objetivo de «prevenir y proteger de manera anticipada», ya que «el riesgo de transmisión a personas ajenas a estos entornos profesionales» se considera muy bajo.

Medidas de prevención y protección:

  • Intensificar las operaciones de limpieza y desinfección de superficies de concentraciones de aves silvestres.

  • Vaciado de papeleras y basura de los lugares públicos donde se acumulen gaviotas u otras aves silvestres.

  • Garantizar las medidas de protección individual en las personas trabajadoras que realicen las operaciones de limpieza o cualquier otra actividad en la que se entre en contacto con aves enfermas o muertas.

También han querido recordar a las brigadas y personal de limpieza que, en caso de encontrar aves muertas o enfermas, deben ponerse en contacto con los teléfonos habilitados por las diputaciones forales para su recogida.

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco asegura que continuará siguiendo la evolución de la situación en estrecha colaboración con los servicios de sanidad animal de las diputaciones forales y mantendrá informados a los municipios, especialmente a los costeros, sobre cualquier novedad de interés.

