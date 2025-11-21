Costas rechaza las medidas cautelares solicitadas por los hosteleros de Marzana

Los hosteleros del muelle de Marzana no podrán colocar terrazas en el muelle de marzana. Demarcación de Costas, organismo dependiente del Ministerio para la Transición ... Ecológica y el Reto Demográfico, ha ratificado la prohibición al rechazar las medidas cautelares solicitadas por los hosteleros para evitar el cierre de los veladores. Así lo ha asegurado el Ayuntamietno de Bilbao en un comunidado en el que recalca que el Costas ha informado de forma «desfavorable» a la petición realizada por parte del abogado de los ocho establecimientos de hostelería afectados.

Tras varios meses de quejas vecinales, el Consistorio recibió el pasado 28 de octubre una notificación por parte de la Demarcación de Costas del País Vasco en la que se solicitaba la retirada de los veladores por estar «ocupando la zona de servidumbre de tránsito». El Gobierno municipal informó de ello a los hosteleros y procedió a la suspensión de las licencias. El plazo que tenían los propietarios para quitar los veladores terminó el 11 de noviembre, pero algunos optaron por mantenerlas, lo que ha llevado a que los inspectores de Espacio Público cursen hasta 26 sanciones en siete días. Todas ellas suman cerca de 52.000 euros.

En una comparecencia realizada el pasado martes, el concejal delegado del área, Asier Abaunza, recordó que el Ayuntamiento gira «inspecciones diarias» para verificar que los hosteleros cumplen con la orden de Costas. «Las infracciones están tipificadas en la ordenanza como infracciones muy graves. Los hosteleros sabrán hasta cuándo mantienen el pulso por algo que no tiene razón de ser», apuntó el edil.

Fuentes municipales aseguran que desde el pasado martes «no se han vuelto a colocar terrazas» en la zona. La decisión se tomó después de que varios hosteleros acumulasen varias multas. En base a los datos facilitados por el Ayuntamiento, el miércoles 12 de noviembre, un día después de que concluyera el plazo para retirar los veladores, los inspectores sancionaron con multas de 2.000 euros a siete bares; el jueves cuatro; el viernes a siete; el sábado a tres; el domingo a otros tres; y el lunes a dos.