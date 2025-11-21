El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

E. C.

Costas rechaza las medidas cautelares solicitadas por los hosteleros de Marzana

El organismo dependiente del Gobierno central ratifica así la prohibición de colocar terrazas en el muelle por estar ocupando «una zona de servidumbre de tránsito»

Andrea Cimadevilla

Viernes, 21 de noviembre 2025, 12:04

Los hosteleros del muelle de Marzana no podrán colocar terrazas en el muelle de marzana. Demarcación de Costas, organismo dependiente del Ministerio para la Transición ... Ecológica y el Reto Demográfico, ha ratificado la prohibición al rechazar las medidas cautelares solicitadas por los hosteleros para evitar el cierre de los veladores. Así lo ha asegurado el Ayuntamietno de Bilbao en un comunidado en el que recalca que el Costas ha informado de forma «desfavorable» a la petición realizada por parte del abogado de los ocho establecimientos de hostelería afectados.

