El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La evaluación para la obtención del certificación se llevó a cabo el pasado mes de junio. E.C.

Urdaibai renueva su sello de turismo sostenible

El reconocimiento europeo refuerza su compromiso con las prácticas responsables con el medio ambiente y la participación local

Iratxe Astui

Gernika-Lumo

Martes, 28 de octubre 2025, 17:57

Comenta

La Reserva de la Biosfera de Urdaibai ha superado el examen exigido para renovar su acreditación europea por fomentar un turismo sostenible y respetuoso con el entorno. La distinción reconoce la colaboración de administraciones, empresas y ciudadanos «para consolidar un modelo de turismo responsable que beneficia al desarrollo local», apuntan desde el Servicio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, que ha coordinado el proceso junto el departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco y la Asociación de Desarrollo Rural Urremendi.

La renovación se ha logrado tras superar una auditoría realizada el pasado mes de junio, que evaluó el trabajo conjunto de más de 45 entidades públicas y privadas. El nuevo plan de acción busca «reforzar la cooperación con otros espacios naturales europeos y aumentar la implicación de la comunidad en la gestión del turismo sostenible».

Este reconocimiento forma parte de una red europea de espacios naturales comprometidos con el turismo responsable. En España, 29 espacios protegidos cuentan con esta acreditación y Urdaibai es el único de Euskadi que la mantiene. La entrega oficial del certificado se realizará el día 19 del mes que viene en el Parlamento Europeo, en Bruselas.

La renovación del sello, por otro lado, «refuerza la imagen de Urdaibai como destino turístico sostenible, impulsa la economía local y promueve la educación ambiental y la participación ciudadana».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dámaso Quintana negocia el rescate de Vicinay, que está en preconcurso
  2. 2 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  3. 3

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  4. 4

    Por qué la gripe ha llegado antes este año, pero solo a Bizkaia
  5. 5

    «Ferrándiz es un peligro. Volverá a atacar», dice el hermano de una de las víctimas del asesino en serie que vive en Euskadi
  6. 6 Cómo se puede conseguir la rebaja de hasta el 20% en la nueva tasa de basuras de Bilbao
  7. 7

    El futbolista de la selección que solo jugaba en el frontón de su pueblo hasta los 14 años: «Me vino bien»
  8. 8 Muere Ochotorena, exportero y técnico de guardametas del Valencia y la selección
  9. 9

    Bilbao pone en marcha el nuevo sistema de recogida de basuras con rebajas de hasta un 20% en la tasa
  10. 10 Muere a los 41 años la camionera influencer Coco Trucker Girl

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Urdaibai renueva su sello de turismo sostenible

Urdaibai renueva su sello de turismo sostenible