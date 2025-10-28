Urdaibai renueva su sello de turismo sostenible El reconocimiento europeo refuerza su compromiso con las prácticas responsables con el medio ambiente y la participación local

La evaluación para la obtención del certificación se llevó a cabo el pasado mes de junio.

La Reserva de la Biosfera de Urdaibai ha superado el examen exigido para renovar su acreditación europea por fomentar un turismo sostenible y respetuoso con el entorno. La distinción reconoce la colaboración de administraciones, empresas y ciudadanos «para consolidar un modelo de turismo responsable que beneficia al desarrollo local», apuntan desde el Servicio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, que ha coordinado el proceso junto el departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco y la Asociación de Desarrollo Rural Urremendi.

La renovación se ha logrado tras superar una auditoría realizada el pasado mes de junio, que evaluó el trabajo conjunto de más de 45 entidades públicas y privadas. El nuevo plan de acción busca «reforzar la cooperación con otros espacios naturales europeos y aumentar la implicación de la comunidad en la gestión del turismo sostenible».

Este reconocimiento forma parte de una red europea de espacios naturales comprometidos con el turismo responsable. En España, 29 espacios protegidos cuentan con esta acreditación y Urdaibai es el único de Euskadi que la mantiene. La entrega oficial del certificado se realizará el día 19 del mes que viene en el Parlamento Europeo, en Bruselas.

La renovación del sello, por otro lado, «refuerza la imagen de Urdaibai como destino turístico sostenible, impulsa la economía local y promueve la educación ambiental y la participación ciudadana».

