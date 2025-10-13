El Urdaibai de balonmano se impone con autoridad a Askatza y firma su primera victoria en Islakale Las senior caen ante Berango-Urduliz en su estreno en la Liga Vasca tras un partido muy competido

Iratxe Astui Mundaka Lunes, 13 de octubre 2025, 16:31 Comenta Compartir

El polideportivo Islakale de Mundaka vivió un intenso fin de semana de balonmano con protagonismo para los equipos senior de Urdaibai. Los chicos lograron una victoria (31-20) ante Askatza, mientras que el equipo femenino cayó ante el Berango-Urduliz (25-30) en su debut liguero.

El sábado por la tarde, los chicos afrontaron un duelo clave ante un rival directo en la lucha por el ascenso. Los de Yolanda Carracedo, con la lección aprendida tras la derrota en Urduliz, comenzaron con algo de nerviosismo, pero pronto impusieron su ritmo. El equipo encontró su mejor versión en defensa y ataque, abriendo una brecha que les permitió marcharse al descanso con un sólido 16-8.

La segunda parte mantuvo el tono competitivo, pero Urdaibai controló en todo momento el marcador, demostrando una clara superioridad. El encuentro concluyó con una contundente victoria que devuelve la confianza al grupo antes de su próxima salida a Muskiz, donde buscarán encadenar su segundo triunfo y afianzarse en la parte alta de la clasificación.

En cuanto a las chicas del Urdaibai Eskubaloi abrían la temporada en casa frente a Berango-Urduliz, uno de los rivales más fuertes de la categoría. Las de Iker Romero, tenían ganas de resarcirse de la derrota anterior en la Kopa Euskadi, y comenzaron igualando el ritmo de las visitantes durante el primer cuarto de hora. Sin embargo, un pequeño bajón defensivo y algunos errores en la finalización permitieron que Berango-Urduliz se marchara al descanso tres goles arriba (14-17).

En la segunda mitad, las de Mundaka no consiguieron mantener la regularidad y llegaron a ir seis tantos abajo. A falta de cinco minutos, la remontada parecía posible, pero una exclusión en los últimos compases cortó el impulso local, que cerró el encuentro con un derrota en el marcador. «A pesar del resultado, el equipo dejó una buena imagen y ahora afrontará con optimismo su primera salida de la temporada a Donosti, donde se medirán a Irauli», anunciaron desde el club de Bermeo y Mundaka.

Temas

Mundaka

Bermeo