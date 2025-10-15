El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El grupo de mujeres premiadas de Bermeo en el momento de recibir el premio hoy miércoles al mediodía. E.C.

Premio a las neskatilas y rederas de Bermeo

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación les ha hecho entrega este mediodía de un galardón en reconocimiento a su iniciativa 'Turismo marinero'

Iratxe Astui

Bermeo

Miércoles, 15 de octubre 2025, 15:20

Comenta

La secretaria general de Pesca, Isabel Artime, ha hecho entrega de un premio de 7.500 euros a la asociación Bermeoko neskatila eta saregin autonomoen elkartea por su iniciativa 'Turismo marinero', de visitas guiadas que permiten conocer de primera mano el trabajo y la forma de vida de las bermeanas que han ejercido labores de neskatilas y rederas en el sector de la pesca de bajura.

«Mientras quede un barco quedará una mujer en el puerto trabajando», han señalado desde la agrupación conformada por Mari Carmen Sañudo, María Ángeles Martín, Ana Rosa Ispizua y Josefina Suárez. El galardón, que han hecho extensible «a todas las mujeres de la mar» se enmarca dentro de la categoría a la Excelencia en la Innovación en la Actividad Pesquera o Acuícola de los premios repartidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en Madrid.

