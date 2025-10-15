Premio a las neskatilas y rederas de Bermeo El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación les ha hecho entrega este mediodía de un galardón en reconocimiento a su iniciativa 'Turismo marinero'

Iratxe Astui Bermeo Miércoles, 15 de octubre 2025, 15:20 Comenta Compartir

La secretaria general de Pesca, Isabel Artime, ha hecho entrega de un premio de 7.500 euros a la asociación Bermeoko neskatila eta saregin autonomoen elkartea por su iniciativa 'Turismo marinero', de visitas guiadas que permiten conocer de primera mano el trabajo y la forma de vida de las bermeanas que han ejercido labores de neskatilas y rederas en el sector de la pesca de bajura.

«Mientras quede un barco quedará una mujer en el puerto trabajando», han señalado desde la agrupación conformada por Mari Carmen Sañudo, María Ángeles Martín, Ana Rosa Ispizua y Josefina Suárez. El galardón, que han hecho extensible «a todas las mujeres de la mar» se enmarca dentro de la categoría a la Excelencia en la Innovación en la Actividad Pesquera o Acuícola de los premios repartidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en Madrid.

Temas

Bermeo