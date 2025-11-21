'Photoka' abre su foco más internacional El reconocido certamen de fotografía de Gernika premia las mejores imágenes presentadas a su décima edición con récord de participantes

El reconocido certamen de fotografía 'Photoka' de Gernika ha marcado un hito al abrirse por primera vez a fotógrafos internacionales y alcanzar la cifra récord de 78 participantes y 427 obras. «Hemos recibido trabajos de países como Estados Unidos, Austria, Francia, Italia, Rusia y Rumanía», enumeró Aitor Arana, miembro de la agrupación Photoka Kultur Elkartea, que convoca el evento bienal. Los organizadores del concurso, que este año alcanza su décima edición, hicieron ayer entrega de los premios a las mejores imágenes en cada uno de sus tres apartados, una cita que tuvo lugar en la Casa de Cultura de la villa foral.

El jurado, compuesto por Ángel Saratxa, Soraya López y Javier Alonso, ha destacado «la madurez y proyección del concurso», que se ha convertido en referente también fuera de Euskadi. «Los participantes, aficionados y profesionales, han demostrado un buen nivel de fotografía», aseguraron los responsables de elegir a los mejores.

El ganador absoluto ha sido este año Pablo Pérez Herrero, autor de la instantánea titulada 'Contrapicado'. Su obra, que representará a 'Photoka' en el prestigioso premio de fotografía 'Argizaiola' de Euskadi, ha destacado dentro de la categoría de 'Libre condicionada', «que no admite manipulaciones de la imagen, ni que refleje una realidad distinta a la fotografiada».

Dentro del mismo apartado, los expertos han concedido el segundo premio a Iker Aizkorbe por 'Zaldia', y el tercero a Carlos Frías por 'Dep'. En la sección de técnica libre, el primer premio ha recaído en la fotógrafa catalana Macià Puigggròs por su trabajo 'Envidia'. Le siguieron Jordi Torrent con su instantánea 'Zaha Hadid a Shanghai' y Rodrigo Núñez, que presentó la imagen titulada 'Dos cuervos iban hacia el oeste'.

Ampliar 'Envidia', de la catalana Macià Puiggròs, ha sido seleccionada como la mejor fotografía dentro de la sección de Tema libre y Técnica libre. M.P.N.

En la categoría de 'Urdaibai', la organización ha detectado una tendencia llamativa: «la mitad o más» de las fotografías presentadas están dedicadas al icónico islote de San Juan de Gaztelugatxe, en Bermeo; uno de los enclaves más visitados por los turistas. «Aparece fotografiado desde todos los ángulos posibles, en diferentes estaciones y con los colores del amanecer, al atardecer…», explicaron. Paradójicamente, el ganador de esta sección no es de la zona.

Seleccionados al 'Argizaiola'

De hecho, el primer premio recayó en el guipuzcoano Asier Castro de la Fuente por su trabajo 'Guardianes de Gaztelugatxe', una imagen de los peñones que rodean el promontorio captada desde la mar. En el mismo grupo temático, Eneko Ibarguengoitia ha obtenido el segundo galardón por 'Inmersos', e Iker Pardo el tercero por 'Isiltasuna euripean'.

'Guardianes de Gaztelugatxe', ganadora en el tema 'Urdaibai'. A.C.F

Los ganadores de cada categoría obtendrán un cheque de 500 euros, mientras que los segundos clasificados se embolsarán 200 euros. El ganador absoluto, por su parte, se hará con el preciado trofeo 'Photoka', creado por el artista José Ángel Uberuaga 'Ube'. No obstante, además de Pablo Pérez, las dos mejores fotografías de cada sección se clasificarán a su vez para la final del certamen 'Argizaiola'. En la lista figuran Oskar Manso ('Raíces'), Vladimiro García ('Sintonía de zarcillos'), Idoia Eletxigerra ('Simetrías') y Jokin de la Fuente ('Ginkgo'). Todos los trabajos se expondrán en la Casa de Cultura de Gernika.

