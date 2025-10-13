El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La tripulación con responsables municipales y del Itsasmuseum. Mirari Artime

El pesquero 'Nuestra Señora de la Lindes' amarra ya en Lekeitio

Se procederá a retirar varios de sus elementos de cubierta para dejar el casco que se ubicará en Astilleros Mendieta, su lugar de origen

Mirari Artime

Lunes, 13 de octubre 2025, 16:13

Comenta

El pesquero 'Nuestra Señora de las Lindes', la embarcación más antigua de la flota de San Vicente de la Barquera, permanece amarrado en el puerto de Lekeitio a donde ha llegado hoy al mediodía.

En el muelle, se procederá a retirar varios de sus elementos de cubierta, como el puente, aparejo y espardel –plataforma donde se colocan los salvavidas y los víveres, entre otros– para dejar el casco de madera que se ubicará en la grada de restaurado Astillero de Medienta, su lugar de origen.

Cultura marítima

La familia Bustamante Cortabitarte ha donado el barco a Itsasmuseum al tratarse de la última construcción de los astilleros de esta localidad costera con el objetivo de recuperar, proteger y transmitir la cultura marítima de Bizkaia.

Cuenta con 16 metros de eslora, 4,30 metros de manga, 2 metros de puntal, y capacidad para 25 toneladas. El pesquero cántabro ha sido escoltado por el 'Kulixka' de la villa en el que han navegado responsables municipales y del museo marítimo.

