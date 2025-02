Pesca insiste en que buscan alternativas para la flota de Dakartuna en España, América y África

E. C.

Mirari Artime Miércoles, 12 de febrero 2025, 18:32 Comenta Compartir

El Gobierno ha confirmado que busca 'caladeros alternativos' en España, África y América para los atuneros cañeros vascos de Dakartuna, con sede social en Bermeo, afectados por la no renovación del acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Senegal que llevan amarrados en Dakar y sin actividad desde el pasado mes de noviembre.

Así lo ha indicado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en respuesta a una pregunta parlamentaria en el Congreso de los Diputados. El objetivo del Gobierno es buscar salidas para que los buques afectados, «que han faenado al abrigo del acuerdo senegalés durante los últimos veinte años, puedan seguir en activo teniendo en cuenta que el acuerdo no se puede renovar porque Senegal tiene una tarjeta amarilla por sus incumplimientos en el control de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada», ha explicado.

Carnada

En esa línea, Planas ha apostado por la búsqueda de caladeros donde puedan continuar su actividad, antes de ir al desguace. Al mismo tiempo, ha recordado que estos buques han recibido ayudas del Gobierno por valor de 250.000 euros cada uno para cubrir sus pérdidas de ingresos.

La flota de Dakartuna ha planteado la posibilidad de trasladar su actividad a Costa Rica, aunque esta posibilidad esta condicionada por el acceso a la carnada. ste nuevo escenario coincide con el proceso de evaluación para la certificación MSC de sus pesquerías, un proceso que la organización inició en 2023, que ya «está pagado, y que además también nos puede servir si nos vamos a pescar a Costa Rica», ha indicado su portavoz, Miguel Ángel Solana.