Las pernoctaciones en el albergue de peregrinos de Markina caen un 14% La inmensa mayoría de los caminantes que han elegido la ruta del Norte son extranjeros, sobre todo jóvenes de 20 a 30 años que van en grupos

Mirari Artime Markina Martes, 25 de noviembre 2025, 17:58 | Actualizado 18:38h. Comenta Compartir

La tradicional imagen de peregrinos caminando por Markina para dirigirse sobre todo a la colegiata de Zenarruza por la ruta del Norte, ha sido esta temporada menos habitual. Los datos registrados por la agrupación Hospitaleros Voluntarios, que se encargan de la gestión de los albergues de Lezama, Pobeña y Larrabetxu, así como el de Lea Artibai recogen la entrada de abril a octubre de 6.154 peregrinos, la cifra más baja de los últimos cinco años.

La pasada temporada atendieron a 7.165 caminantes, batiendo así el récord, mientras que en 2022 y 2023, se quedaron en 6.238 y 6.669 personas, respectivamente. «Es muy difícil conocer las razones exactas de la caída», han indicado desde la asociación. «Ha entrado menos gente desde Irún, por la ruta del Norte, que quizá es una de las experiencias más auténticas y tranquilas, pero menos conocidas», añaden.

La temporada estival ha sido la más concurrida en Lea Artibai. En junio, sumaron 818 caminantes, que en julio pasaron a ser 968, mientras que en agosto alcanzaron las 1.308 personas. «Pero también hemos tenido muchos peregrinos en mayo y septiembre, superando el millar en ambos casos», han señalado las mismas fuentes.

Otra de las tendencias que se ha consolidado ha sido la mayoritaria presencia de romeros extranjeros frente a los que acuden de otras comunidades autónomas. Por países, Francia ha sido el que más visitantes ha aportado con 847 personas. Le siguen Alemania (818), Italia (493) y Estados Unidos (338). Completan la lista, Países Bajos e Irlanda con 236 y 148, respectivamente.

Turismo barato

Entre los de otras comunidades autónomas destacan los catalanes (542) y a mayor distancia los madrileños y valencianos, con cerca de 250 personas cada uno. Del resto del País Vasco, por su parte, han pasado un total de 121.

«Aunque no se puede negar que aún quedan peregrinos que cubren la ruta por motivos religiosos, las razones son cada vez más diversas», explican. «Hoy en día, muchas personas también realizan el Camino por motivos de aventura, superación personal, para disfrutar del entorno cultural y natural o, simplemente, para disfrutar de unas vacaciones baratas», reconocen. «Gran cantidad de personas buscan un turismo cómodo y con los servicios básicos cubiertos», subrayan.

Desde la asociación destacan, además, que cada vez son más mujeres las que se embarcan en esta aventura, llegando a las 2.698 frente a los 3.456 de hombres (casi el 44%).

En cuanto a la edad, han constatado más jóvenes y mayores de 65 años. De hecho, las personas de entre 21 a 30 han superado la cifra de los 1.400 peregrinos, seguidos por los que se encuentran en la franja de 61 a 70, con 1.129.

«Lo que prácticamente no ha cambiado es que la gran mayoría cubre la ruta como siempre, a pie, mientras que la segunda opción más empleada es la bicicleta, con cerca de un 3% de los peregrinos», detallan.