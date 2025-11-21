Lekeitio se une al desperdicio cero de comida La ikastola Azkue Natura implica al instituto y al Ayuntamiento en el proyecto 'Rexcatering' para surtir la máquina de vending de raciones gratuitas con el sobrante del comedor

Los jóvenes de Lekeitio se han sumado al proyecto para luchar contra el despilfarro de comida.

Mirari Artime Lekeitio Viernes, 21 de noviembre 2025, 18:24 Comenta Compartir

Jóvenes del instituto de Lekeitio y el Ayuntamiento se han unido a la iniciativa impulsada por los alumnos de la ikastola Azkue Natura de la villa para luchar contra el desperdicio alimentario mediante su participación en la red Rexcatering.

Se trata de un innovador proyecto que recupera alimentos en comedores colectivos para combatir el despilfarro de comida poniendo los excedentes a disposición de quien los quiera aprovechar, yendo así un paso más allá en la prevención del residuo orgánico.

El personal de cocina de los dos centros educativos se encargará de envasar y etiquetar los alimentos sobrantes, mientras que los estudiantes los trasladarán en neveras portátiles a la máquina de vending instalada en los limoneros para ponerlo gratis al alcance de los más necesitados.

Solidaridad

«Se trata de un proyecto muy interesante que no solo nos permite recuperar la comida sobrante y ponerla a disposición de los vecinos, sino que además fomenta la solidaridad, el desperdicio cero, el reciclaje y la sostenibilidad», han indicado desde el Ayuntamiento que ha anunciado su intención de implicar en el proyecto a toda la ciudadanía.

El despilfarro alimentario no es sólo un problema ético, sino también de carácter económico y medioambiental. Un tercio de todos los alimentos producidos en el mundo acaba en la basura (1.600 millones de toneladas). «Es por ello, que 'Rexcatering' es un plan medioambiental, educativo y social que está totalmente alineado con las nuevas políticas impulsadas por la Unión Europea», han recalcado.