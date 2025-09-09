El Gobierno vasco destina 466.000 euros para ayudar a los arrantzales a mitigar la peor costera del verdel de la década Pesca también dedica 160.000 euros para la flota cañera que permanece amarrada en Senegal

Mirari Artime Martes, 9 de septiembre 2025, 14:56 | Actualizado 15:58h.

El Gobierno vasco ha dado esta mañana su visto bueno a la concesión de 466.950 euros en ayudas a las embarcaciones afectadas por la disminución de capturas de verdel. El departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Ejecutivo autónomo analizó recientemente junto a los arrantzales que emplean artes menores para pescar caballa, la urgente necesidad de articular ayudas para compensar las pérdidas económicas que supone la disminución de las capturas durante este año.

«La cuota total asignada a este segmento de la flota vasca era de 3,8 millones de kilos y las capturas se han quedado en 529.239 kilos, quedándose sin apresar 3,2 millones», han detallado desde el departamento de Amaia Barredo.

En las últimas costeras, la pesca de esta especie se ha quedado en 2,1 millones de kilos en 2023 y 1,1 el pasado año. «Muestra una clara tendencia regresiva hasta que esta pasada primavera se ha constatado que ha sido la peor de los últimos diez años», han añadido las mismas fuentes. El precio medio, por otra parte, ha oscilado entre 1,80 y dos euros el kilo.

«Si el consumo de la cuota asignada se hubiera acercado al 50% – es decir, 1,9 millones de kilos–, los ingresos de la flota hubieran llegado a los 3, 6 millones de euros, y sin embargo, se han quedado en poco más de un millón de euros», han detallado desde el Ejecutivo autónomo.

«Dado el carácter excepcional de esa situación, el Gobierno vasco considera fundamental adoptar medidas de urgencia de carácter coyuntural, para tratar de minimizar el impacto sufrido por el sector pesquero», ha recalcado la consejera.

Por otra parte, el Gobierno vasco concederá otros 160.000 euros en ayudas a la flota pesquera afectada por el fin del acuerdo entre la Unión Europea y Senegal. Según ha explicado la consejera Amaia Barredo «la orden del año 2020 regula la pesquería de patudo en el Océano Atlántico y establece un censo especial de buques autorizados en el que aparecen los atuneros cañeros en aguas africanas con base en Dakar».

«Estos barcos tienen una dependencia absoluta de la vigencia del protocolo del acuerdo de colaboración de Pesca Sostenible entre la UE y Senegal, ya que realizan la pesca de la carnada para poder empatar posteriormente en el anzuelo de la caña, única y exclusivamente en aguas de dicho país africano», ha añadido Barredo.

Sin ingresos

Una vez realizada la carnada y mantenida viva con agua del mar en los viveros de los barcos, pueden desplazarse a la búsqueda de los cardúmenes de túnidos que apresan de uno a uno. Tras cinco años de vigencia, la no renovación del protocolo impide que pueden realizar ningún tipo de actividad pesquera desde noviembre del año pasado.

Durante ese tiempo, la flota afectada con sede social en Bermeo, no ha obtenido ningún tipo de ingreso económico. «Por ese motivo, se prevé la concesión de ayudas directas que tienen como finalidad intentar compensar en parte la falta de ingresos, así como los gastos sufridos por esta flota durante este periodo de cinco meses que ha permanecido parada y amarrada en el puerto de Dakar».

Las ayudas están destinadas a personas físicas y jurídicas que tienen la condición de empresa armadora de algún buque pesquero con puerto base en el País Vasco y que estén incluidos en la lista 'C' de buques atuneros cañeros en aguas africanas con base en Dakar autorizados para pescar patudo en el Atlántico. La cuantía correspondiente a cada uno de ellos asciende a 40.000 euros.

Por otra parte, los pescadores vascos de bajura, agrupados en las organizaciones de Bizkaia (Opescaya) y de Gipuzkoa (Opegui), podrán capturar este año 8,2 millones de anchoas del Cantábrico. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha publicado la adjudicación del reparto del volumen máximo de capturas de bocarte que ascenderá a 28.610.515 kilos para 2026.